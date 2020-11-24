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Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

24.11.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan K.A. ile E.Ş.’nin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 130 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.A. ve E.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Silahla vurulan Cüneyt B. olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Aykut B. ile babası Sürmeli B. ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyde yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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