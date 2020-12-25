HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun'dan güzel haber! 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Samsun'dan güzel haber! 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

25.12.2020 17:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun'dan güzel haber! 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 100 yaşındaki kadın, taburcu edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 100 yaşındaki Fatma Vural'ın hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Korona virüsü yendi 8 defa plazma bağışında bulunduKorona virüsü yendi 8 defa plazma bağışında bulundu

"100 yıllık koca çınar Fatma teyzemiz Kovid mücadelesini kazandı" ifadesine yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fatma Vural teyze hastanemizde yatarak tedavi görmüştür. Hastamız bugün hastanemizden şifa ile taburcu edildi. Tedavisinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, Fatma teyzemize ve tüm hastalarımıza şifa dileriz." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası olduHemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu

Hemşire önlüğü gelinlik, ambulans ise gelin arabası oldu

Kahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Kahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Kahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Kahreden haber! 2 üniversite öğrencisi sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Eminönü'nde milli piyango bileti kuyruğu metrelerce uzadı

Koronavirüse rağmen manzara değişmedi! Metrelerce kuyruk oluştu

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' soruşturması

Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' soruşturması

Kimlik soran polise bıçak çeken göçmen gözaltına alındı

Kimlik soran polise bıçak çekince ortalık karıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.