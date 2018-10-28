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Samsun Üniversitesine "Bandırma Vapurlu" logo

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesine "Bandırma Vapurlu" logo

Yeni kurulan Samsun Üniversitesinin logosu tamamlandığı, logonun Bandırma Vapuru, divit ucu, deniz ve kitap yaprakları figürleri ile harmanlandığı bildirildi.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehre ait birçok önemli figür logoya yansıtıldı.

Türk bayrağından esinlenilerek kırmızı ve beyaz renklerin kullanıldığı logoda, üniversitenin kurulduğu yıl olan 2018 tarihi, üzerinde kitap yaprakları, onun üzerinde ise divit ucu ve Bandırma Vapuru figürü yer aldı.

Bandırma Vapuru'nun deniz ile birleşmesi, eğitimi vurgulamak için divit ucunun kullanılması, Samsun'un önemli simgelerinden biri olan denizin aynı zamanda kitaba benzetilmesi ile logoya ahenk kazandırılmaya çalışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, nitelikli bir toplum için nitelikli bir eğitim vermeyi hedefleyen bir üniversite olarak kurumsallığa büyük önem verdiklerini belirtti.

Logonun tasarımında şehre, üniversiteye en uygun olanı tercih etmek için çok ayrıntılı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana pek çok tasarımı inceledik. Yaptığımız çalışma sonrası şu an ilan ettiğimiz logoya karar verdik. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışma yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bizi bu zorlu yolda yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı iletiyorum."

Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin ise logonun tasarımında kullanılan figürlerin önemine vurgu yaptı.

Logonun tasarımında Samsun'la özdeşleşmiş değerlerin kullanıldığını belirten Kesgin, "Logoda eğitimi önemsediğimizi gösteren bir sembol olarak divit ucu ile Bandırma Vapuru harmanlanmış, kitap görselinin deniz ve dalga halinde algılanması sağlanmıştır. Renklerin kırmızı ve beyaz seçilmesi ile de Türk bayrağından esinlenerek Samsun renklerine vurgu yapılmak istenmiştir. Şehrimizin tüm dinamiklerini logomuza yansıtarak kurumsallığımızı geliştirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Bandırma Vapuru deniz divit ucu kitap logo Samsun Üniversitesi Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin Samsun Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın

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