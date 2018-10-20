Samsun'da hastane yangını

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen biri hasta 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin 5. katındaki hasta odasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 3 hastane personeli, 2 özel güvenlik görevlisi ile bir hasta, kentteki hastanelere kaldırıldı.

