Samsun'da menfezde uyuyakalan genç, polisi harekete geçirdi

Samsun'un Canik ilçesinde kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan genç, girdiği menfezde uyuyakalınca polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Alınan bilgiye göre, 200 Evler Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki menfezde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, Ömürcan Karabulut'u (18) uyandırdı.
Üzerinde arama yapan ekipler, gence uyarılarda bulundu.
Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağladığını belirterek, "Yorulmuştum. Öbür taraftan dolanayım derken aşağıda uyuyakalmışım. Herhangi bir madde kullanmadım, sadece uyuyordum." dedi.
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