Samsun’da otele kumar ve uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Samsun’da bir otele baskın düzenleyen narkotik polisi kumar ve uyuşturucu suçundan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ve uyuşturucu madde içildiği yönünde bilgi aldığı bir otele Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 15 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 155 adet iskambil oyun kağıdı, 1 adet yaz boz kağıdı elde edildi. Otelde bulunan 18 kişi gözaltı alındı. Gözaltına alınan 18 şahsa "uyuşturucu madde kullanmaktan, 16 şahsa kumar oynamaktan", 2 şahsa "6136 sayılı Kanun’a muhalefetten" ve 2 şahsa "kumar oynamak için yer temin etmek" suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca yakalanan 18 şahıs ile iş yerine "pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan" idari para cezası için işlem uygulandı.

