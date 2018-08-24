Samsun'da şelaleden düşen kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şelaleden düşen kişi yaralandı.
Akçaykaracalı Mahallesi Karadere mevkisinde gezinti yapan Hakan Çalışkan (46), bölgedeki şelalenin üst tarafında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Çalışkan'ın düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zor arazi şartları nedeniyle bölgeye karayoluyla ambulans gidemediği için ekipler, Samsun'dan ambulans helikopter talebinde bulundu.
Çalışkan, sedye ile ambulans helikoptere taşınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.
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