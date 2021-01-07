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Samsung 1 dolardan daha ucuza Samsung Galaxy S21 satacak!

07.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Samsung 1 dolardan daha ucuza Samsung Galaxy S21 satacak!

Samsung Tayland, Samsung Galaxy S21 serisi için eşine az rastlanır bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre Samsung Galaxy S21, Tayland'da şanslı kişilere 1 dolardan daha ucuz bir fiyatla satılacak. Fakat bunun için gerekli bazı koşullar var.

Samsung Galaxy S21 için Samsung'un hazırlıkları neredeyse tamam. Son olarak Galaxy S21'i tanıtacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinin tarihini duyuran Güney Koreli şirket, şimdilerde ise yeni Galaxy için bazı ülkelere özel erken rezervasyon fırsatı sunuyor. Bu ülkelerden biri Tayland. Samsung Tayland tarafından başlatılan erken rezervasyon sürecinde önemli bir kampanya da bulunuyor. Üstelik Galaxy S21'i neredeyse bedavaya getiren bir kampanya bu.

SAMSUNG'TAN 0.70 DOLARA GALAXY S21

Gsmarena'nın haberine göre, Samsung Tayland, düzenlediği kampanya ile bir nevi takası mümkün kılıyor. Buna göre Samsung Galaxy S21 almak isteyen ve site üzerinden kaydını gerçekleştiren şanslı ilk 100 kişi, eski bir dijital fotoğraf makinesini getirdiklerinde Galaxy S21 için sadece 0.70 dolar ödeyecek. Kayıt sırasında kendilerine verilen özel kod sayesinde şanslı kişiler, kodlarını yetkililer ile paylaştığında Galaxy S21'i 1 dolardan da ucuz bir fiyata satın alabilecek. Üstelik sadece ilk 100 kişi değil, ilk 1000 kişi için de bazı sürprizler mevcut.

Samsung Galaxy S21 kampanya

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İLK BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ HİZMET HEDİYESİ

Eski dijital fotoğraf makinesi - Galaxy S21 takası için şans yakalayamayan ancak kayıt yaptıran ilk 1000 kişi içinde yer alanlar, normal fiyatı 98 dolar olan 1 yıllık Samsung Care+ Platinum hizmetine ücretsiz sahip olacak. Türkiye'deki kullanıcıların katılımının imkansız olduğu kampanya için ise 14 Ocak'a kadar kayıtlar gerçekleştirilebilecek.

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