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  4. Samsung, 4 yıl önce çıkan telefona güncelleme yayınladı!

Samsung, 4 yıl önce çıkan telefona güncelleme yayınladı!

16.07.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, dört yıl önce piyasaya sürdüğü ve birkaç ay önce güncelleme listesinden çıkardığı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için yeni bir güncelleme yayınladı ve uzun süre sonra Galaxy S8 kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.

Samsung, 4 yıl önce çıkan telefona güncelleme yayınladı!

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı dört yıl önce piyasaya sürmüştü. Samsung Galaxy S8 serisi ile ince çerçeveli bir tasarıma geçmiş ve ana ekran tuşunu ortadan kaldırmıştı. Parmak izi okuyucusu ise telefonların arkasına taşınmıştı. Bu yüzden o dönem parmak izinin ana kameranın hemen yanına taşınması bazı tartışmalara da yol açmıştı. Samsung birkaç ay önce ise Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı güncelleme listesinden çıkarmıştı. Fakat beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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SAMSUNG GALAXY S8 VE GALAXY S8+'A SÜRPRİZ GÜNCELLEME

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için yeni bir güncelleme yayınladı. Galaxy S8 kullanıcılarını epey bir şaşırtan G95xFXXUCDUE1 adlı güncelleme, Mayıs 2021 güvenlik yamasını telefonlara getiriyor. Ayrıca güncelleme, güvenlik ve gizlilikle ilgili güvenlik açıklarını gideriyor ve cihaz kararlılığını da iyileştiriyor.

GALAXY S8 GÜNCELLEMESİ DAĞITILIYOR

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ güncellemesi, şimdilik Bolivya'da dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceği ise meçhul.

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Eğer Galaxy S8 veya Galaxy S8+ kullanan biriyseniz, Ayarlar > Yazılım güncellemesi yolunu izleyip sürpriz bir şekilde yayınlanan yeni yazılım güncellemesinin size gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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