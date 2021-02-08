Samsung açıkladı: Galaxy F62 resmen geliyor!

Samsung Galaxy F62 arka tasarımıyla bizlere göz kırpmıştı. Hindistan'daki bir e-ticaret sitesi üzerinden alınan ekran görüntüleri, telefonun bugün tanıtılabileceğini gündeme getirmişti. Fakat Samsung telefon için detaylı bir tanıtım gerçekleştirmese de Galaxy F62'nin bazı detaylarını netleştirdi. Örneğin; çıkış tarihi gibi.

SAMSUNG GALAXY F62'Yİ AÇIKLADI

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, resmi internet sitesi üzerinden Galaxy F62'nin detaylarını paylaştı. Buna göre, Samsung'un yeni F serisi akıllı telefonu Exynos 9825 işlemcisi ile gelecek. Telefonun tasarımına baktığımızda ise bizi arkasında dört kamera ve önünde nokta çentik barındıran bir telefon karşılıyor. Galaxy F62'nin başka resmileşen özelliği bulunmuyor. Fakat telefonun 7.000 mAh değerinde bir batarya ve 32 MP ana kamera ile gelmesi bekleniyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY F62'NİN TANITIM TARİHİ

Samsung Galaxy F62, şirketin paylaştığı bilgilere göre, 15 Şubat'ta tanıtılacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

