Samsung ailesi Haziran 2021 güvenlik yamasını alıyor

Galaxy Z Flip 5G’nin donanım yazılımı, F707BXXS3DUE1 sürümüyle birlikte geliyor ve Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Macaristan, Birleşik Krallık, İsviçre, Romanya, Hollanda ve İspanya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yayınanıyor. Öte yandan Samsung Galaxy S21 , S21 + ve S21 Ultra, Güney Kore’de sırasıyla G991NKSU3AUE8, G996NKSU3AUE8 ve G998NKSU3AUE8 donanım yazılımı sürümleriyle Haziran 2021 yamasını alıyor. Yeni güncellemeler kablosuz olarak dağıtılıyor ve henüz almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne giderek bunları manuel olarak indirmeyi deneyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse,

– Boyut ve ağırlık: 71.2 x 151.7 x 7.9 mm – 169 gram

– Ekran: 6.2 inç – AMOLED – 120 Hz – 1080×2400 piksel – HDR10+

– İşlemci: Exynos 2100 – ( 5 nm – 2.9 GHz – sekiz çekirdek )

– Bellek ve Depolama: 8 GB RAM – 128 GB / 256 GB

– Arka kamera: 12 Megapiksel f/1.8 geniş – 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş

– Samsung Galaxy S21,64 Megapiksel f/2.0 telefoto sunuyor

– Ön kamera: 10 Megapiksel f/2.2 geniş – 4K 60 FPS video kaydı

– Batarya: 4000 mAh – 25W hızlı şarj – 15W kablosuz şarj

– Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e – Bluetooth 5.0 – GPS – GLONASS

– Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuyucu – Yüz tanıma

– Yazılım: Android 11 işletim sistemi – One UI 3.1 arayüzü

– Renkler: Phantom Gri, Phantom Beyaz, Phantom Menekşe, Phantom Pembe

– Diğer özellikler: IP68, Stereo hoparlörler, Wireless PowerShare

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