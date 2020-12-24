Samsung AirDresser neler sunuyor?

Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte, günlük nesnelerimizi temizlemeye ve sterilize etmeye odaklanan birçok ürün oldu. Bugün ise çeşitli yerleşik teknolojileri kullanarak kıyafetleri sterilize edip canlandırabilen bir ürün olan Samsung AirDresser duyuruldu.

SAMSUNG AİRDRESSER ÖZELLİKLERİ

AirDresser'ın kullandığı teknolojiler arasında virüslerin ve bakterilerin yüzde 99,9’unu, ev akarlarının yüzde 100’ünü, kokuya neden olan gazların yüzde 99’unu ve diğer zararlı maddelerin yüzde 99’unu temizlediği söylenen JetSteam bulunuyor. Ayrıca cihaz ter, tütün ve gıdalardaki koku parçacıklarını yakalayabilen koku giderici filtreye sahip.

AirDresser, giysileri onlara zarar vermeden veya küçültmeden kurutmak için düşük sıcaklıklarda hava kullanan Isı Pompası Kurutma adlı bir teknolojiye de sahip. Kürklü giysiler için, nemin yüzde 90’ına kadar çıkararak kürklü giysilerin nemini giderebilen özel bir Kürk Bakım Döngüsü bulunuyor.

Samsung AirDresser 24 Aralık’tan itibaren Samsung’un çevrimiçi ve çevrimdışı mağazalarından ve çevrimiçi perakende mağazalarından satın alınabilecek. Şimdilik bu ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.