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Samsung AirDresser neler sunuyor?

24.12.2020 09:36 | Son Güncelleme:
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Samsung AirDresser neler sunuyor?

Samsung Kovid-19 virüsü için Samsung AirDresser cihazını geliştirdi. Samsung AirDresser, giysileri çok kısa bir süre içerisinde sterilize etmeyi mümkün kılıyor.

Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte, günlük nesnelerimizi temizlemeye ve sterilize etmeye odaklanan birçok ürün oldu. Bugün ise çeşitli yerleşik teknolojileri kullanarak kıyafetleri sterilize edip canlandırabilen bir ürün olan Samsung AirDresser duyuruldu.

SAMSUNG AİRDRESSER ÖZELLİKLERİ

AirDresser'ın kullandığı teknolojiler arasında virüslerin ve bakterilerin yüzde 99,9’unu, ev akarlarının yüzde 100’ünü, kokuya neden olan gazların yüzde 99’unu ve diğer zararlı maddelerin yüzde 99’unu temizlediği söylenen JetSteam bulunuyor. Ayrıca cihaz ter, tütün ve gıdalardaki koku parçacıklarını yakalayabilen koku giderici filtreye sahip.

AirDresser, giysileri onlara zarar vermeden veya küçültmeden kurutmak için düşük sıcaklıklarda hava kullanan Isı Pompası Kurutma adlı bir teknolojiye de sahip. Kürklü giysiler için, nemin yüzde 90’ına kadar çıkararak kürklü giysilerin nemini giderebilen özel bir Kürk Bakım Döngüsü bulunuyor.

Samsung AirDresser 24 Aralık’tan itibaren Samsung’un çevrimiçi ve çevrimdışı mağazalarından ve çevrimiçi perakende mağazalarından satın alınabilecek. Şimdilik bu ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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Samsung Tüketici Elektroniği İşinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raju Pullan lansmanla ilgili olarak şunları söyledi; “Tüketici ihtiyaçları konusundaki derin bilgimiz ve evdeki giysilerimize bakma şeklimizi dönüştürmek için en son teknolojiyi kullanarak yaratılan AirDresser, her gün giysileri tazelemek için etkili bir çözüm olarak hizmet ediyor. Giysileri dezenfekte eden ve virüs ve bakterileri yüzde 99,9 oranında ortadan kaldıran AirDresser ile tüketicilerin daha iyi giysi bakımı ve daha kolay bakımdan keyif alacaklarından ve çamaşır makinesi ve kurutucu gibi temel bir ev aleti haline geleceğinden eminiz.”

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