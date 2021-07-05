Samsung büyük bir etkinliğe hazırlanıyor!

Samsung bu yıl Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Note ailesi yerine, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü sunarak büyük ihtimalle çıtayı yükseltmeye karar verdi. Etkinliğin 11 Ağustos'ta düzenleneceği iddia ediliyor. Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2 gibi ürünlerin tanıtılması bekleniyor.

GALAXY Z FOLD 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Ayrıca iddialara bakılırsa Galaxy Z Fold 3, iki Super AMOLED ekrana sahip olacak: 6.23 inç ön ekran ve 7.55 inç dahili katlanabilir ekran. Cihazın kısa süre önce GeekBench’te 12 GB RAM ve Android 11 ile birlikte Snapdragon 888 yonga setine sahip olacağı ortaya çıktı. Kamera bölümünde toplam beş kamera bekleniyor: otomatik odaklamalı ultra geniş açılı kamera da dahil olmak üzere üç adet 12MP lensten oluşan üçlü bir ana kurulum karşımıza çıkacak. 16 MP ekran altı selfie kamerası ve ön ekranında 10 MP kamera olacak. Sızdırılan renderlar sayesinde, renk seçenekleri de dahil olmak üzere Z Fold3‘ün nasıl görüneceği ortaya çıktı.

Görünüşe göre cihaz selefinden daha ucuz olacak. Özellikle Z Flip 3 hakkında biraz daha az şey bilinse de 8GB RAM ve Snapdragon 888 yonga seti kesin diyebiliriz. Etkinlikte tanıtılacağı söylenen Galaxy Watch 4 için çıkan büyük haber ise, Samsung’un Tizen’den Wear OS işletim sistemine ve en üstte yeni One UI Watch arayüzüne geçtiği gerçeği. Donanımın kendisine gelince, çok sayıda söylenti ve rapor var.

Şu anda bildiğimiz kadarıyla, bir Galaxy Watch 4 ve ayrıca Samsung’un imzası olan klasik bir model olacak. Son olarak, Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı söylenen Galaxy Buds 2, renk seçenekleri, Galaxy Buds Pro benzeri tasarımı ve bildirildiğine göre aktif gürültü engellemesiyle şimdiden birçok kişiyi meraklandırıyor.

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