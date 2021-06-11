Samsung’dan 50 MP’lik yeni kamera sensörü geldi

Tek bir pikselin boyutu sadece 0,64 μm’, bu Koreli şirketin şimdiye kadar ürettiği en küçük versiyon, tüm sensör ise 1/2.76″ tipinde. Sensör “orta sınıftan amiral gemisine kadar her akıllı telefon” için üretildi. Gelişmiş piksel izolasyonu ve çapraz konuşmayı azaltmak için ISOCELL 2.0′a sahip. Teoride, bir pikselden komşu piksellere ışık sızmasına izin vermeyen renk filtreleri arasında yükseltilmiş malzemelerle ışık hassasiyetini ve renk doğruluğunu iyileştirmesi gerekiyor.

ISOCELL JN1, daha az gürültülü parlak 12,5 MP görüntüler için dört pikseli büyük bir 1.28μm pikselde birleştiren Tetrapiksel teknolojisi ile birlikte geliyor. Bu aynı zamanda iki pozun aynı anda yakalanmasıyla gerçek zamanlı HDR’yi de mümkün kılıyor. Faz algılamalı odaklama da geliştirildi ve artık Double Super PD adı altında geliyor.

4K 60 FPS VİDEO KAYDI

Samsung, otomatik odaklama hızını ve doğruluğunu artıran ISOCELL JN1’deki piksellerin üzerindeki mikro lensi yeniden tasarladı. Sensör, 4K 60fps ve 1080p 240fps’ye kadar video çekebilir, ancak elbette bu, akıllı telefonların bunlara izin verecek bir yonga setine sahip olmasına da bağlı olacak. Samsung ISOCELL JN1 zaten seri üretimde olduğundan, ilk telefonların gelmesi çok uzun sürmeyecek. Şimdilik bilinenler bu kadar ancak yakında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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