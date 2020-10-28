HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Display Huawei için ticaret lisansı aldı iddiası!

Samsung Display Huawei için ticaret lisansı aldı iddiası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Samsung'un ekran birimi Samsung Display, Huawei için harekete geçti. Reuters'ın haberine göre Samsung Display, Huawei'ye ekran paneli sağlayabilmek için ABD'den gerekli lisansı sağladı.

Samsung Display Huawei için ticaret lisansı aldı iddiası!

ABD ile yaşanan ambargo krizi sonrası firmalarla ticareti kısıtlanan Huawei'nin alternatif çözümler için çalıştığı söyleniyordu. Daha öncesinde ise bazı markaların Huawei'ye ekran tedariği sağlayamayacağı iddia edildi. Reuters'ın haberine göre ise Samsung'un ekran birimi Samsung Display, Huawei için önemli bir adım attı.

REUTERS: SAMSUNG DİSPLAY HUAWEİ İÇİN LİSANS ALDI

Habere göre Samsung Display, Huawei'ye ekran tedariği sağlayabilmek için ABD'den lisans aldı. Bir kaynağa dayandırılan haberde Samsung Display'in OLED panellerini Huawei'ye ihraç edip etmeyeceğinin henüz belirsiz olduğu aktarıldı. Bunun nedeni ise tedarik zincirindeki diğer firmalar. Zira bu firmaların da Huawei ile ticaret yapabilmek için lisans almaları gerekiyor.

INTEL LİSANSI DOĞRULAMIŞTI

Samsung Display'in rakibi LG Display, geçtiğimiz günlerde Huawei'ye ekran paneli üretimi yapabilmek için tedarik zincirindeki diğer şirketlerin de lisans alması gerektiğini söylemişti. Buna bağlı olarak Intel, Huawei'ye dizüstü bilgisayar ürünlerinde kullanmak için yonga setlerini sağlama lisansının verildiğini doğrulamıştı. MediaTek de Huawei için başvuru yapan isimler arasındaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Zoom WhatsApp özelliği kazanıyor!Zoom WhatsApp özelliği kazanıyor!
Tokat katmeri nasıl yapılır?Tokat katmeri nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Bayraktar açıkladı! İşte SİHA'ların yerlilik oranı
Bayraktar açıkladı! İşte SİHA'ların yerlilik oranı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Apple tarafına servet ödüyor!
Google ünlü firmaya adeta bir servet ödüyor!
One UI 3.1 bir önceki sürümü baltalayabilir
One UI 3.1 bir önceki sürümü baltalayabilir
2.4 GHz çok yakında tarih olabilir
iPhone 12'de şaşırtan sürpriz!
Lider şaşırttı! En hızlı Android güncellemesi dağıtan akıllı telefon markaları sıralandı
Android tarafının en hızlıları sıralandı!
Zoom WhatsApp özelliği kazanıyor!
Zoom WhatsApp özelliği kazanıyor!
Starlink uzay interneti için açık beta testleri başlıyor!
Starlink uzay interneti için açık beta testleri başlıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.