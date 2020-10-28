Samsung Display Huawei için ticaret lisansı aldı iddiası!

ABD ile yaşanan ambargo krizi sonrası firmalarla ticareti kısıtlanan Huawei'nin alternatif çözümler için çalıştığı söyleniyordu. Daha öncesinde ise bazı markaların Huawei'ye ekran tedariği sağlayamayacağı iddia edildi. Reuters'ın haberine göre ise Samsung'un ekran birimi Samsung Display, Huawei için önemli bir adım attı.

REUTERS: SAMSUNG DİSPLAY HUAWEİ İÇİN LİSANS ALDI

Habere göre Samsung Display, Huawei'ye ekran tedariği sağlayabilmek için ABD'den lisans aldı. Bir kaynağa dayandırılan haberde Samsung Display'in OLED panellerini Huawei'ye ihraç edip etmeyeceğinin henüz belirsiz olduğu aktarıldı. Bunun nedeni ise tedarik zincirindeki diğer firmalar. Zira bu firmaların da Huawei ile ticaret yapabilmek için lisans almaları gerekiyor.

INTEL LİSANSI DOĞRULAMIŞTI

Samsung Display'in rakibi LG Display, geçtiğimiz günlerde Huawei'ye ekran paneli üretimi yapabilmek için tedarik zincirindeki diğer şirketlerin de lisans alması gerektiğini söylemişti. Buna bağlı olarak Intel, Huawei'ye dizüstü bilgisayar ürünlerinde kullanmak için yonga setlerini sağlama lisansının verildiğini doğrulamıştı. MediaTek de Huawei için başvuru yapan isimler arasındaydı.

