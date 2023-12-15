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Samsung Electronics Türkiye’de yeni dönem başladı: Başkanlık görevini Jeff Jo devraldı

15.12.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Samsung Electronics Türkiye, yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe imza attı. 25 yıldan uzun süredir şirket bünyesinde çeşitli kilit roller üstlenen Jeff Jo, 11 Aralık 2023 tarihi itibariyle Samsung Electronics Türkiye Başkanı olarak göreve getirildi.

Samsung Electronics Türkiye’de yeni dönem başladı: Başkanlık görevini Jeff Jo devraldı

Samsung Electronics Türkiye, yeni başkan olarak Jeff Jo’nun atandığını duyurdu. Görevi Philip Choi’den devralan Jeff Jo, 1997 yılında Samsung Electronics'in Güney Kore'deki genel merkezinde Kurumsal İlişkiler departmanında kariyerine başladı. Şirket içinde yükselerek 2004’te Mobil Dış Satışlar bölümünde görev aldı.

2009’da Tayland'da, ardından 2014’te ise Avustralya'da Mobil İş Birimi Müdürü olarak başarılı bir performans sergileyen Jo, 2017 yılında Mobil Perakende Operasyonu Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevde, şirketin mobil ürünlerinin perakende sektöründeki operasyonlarını ve müşteri deneyimini geliştirdi.

2019 yılında Kanada'da Samsung Electronics Başkanı olarak atanan Jo, Kuzey Amerika pazarında şirketin etkinliğini ve pazar payını artırmada önemli başarılara imza attı. 2021'de Mobil Deneyim Perakende Grubu Başkanı olarak atanan Jeff Jo, Samsung Electronics Türkiye Başkanı olarak göreve atanıncaya kadar bu pozisyonda kritik roller üstlenerek önemli başarılar elde etti. Jeff Jo, 11 Aralık 2023 itibariyle Samsung Electronics Türkiye Başkanı olarak çalışmalarına başladı.

"TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE TAKİP EDECEĞİM İÇİN HEYECANLIYIM"

Jeff Jo, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi:

“Bir teknoloji tutkunu olarak 2024 yılını önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Samsung olarak inovatif çözümlerimiz, yapay zeka entegre edilmiş ürünlerimiz ile sektördeki trendleri belirleyeceğimize inanıyoruz. Yapay zekanın gündelik hayatımıza daha derinden entegre olmasıyla, akıllı cihaz ekosistem deneyimi köklü bir dönüşüm yaşayacak. Yapay zeka, teknolojinin etkin kulllanımının yanı sıra özellikle çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan bir olgu. Bu açıdan bakıldığında, 2024 yılı yapay zekanın gündelik yaşantımızı dönüştürdüğü bir yıl olacak. Samsung olarak yapay zeka özellikli ürünlerimiz ve SmartThings ekosistemimizle bu dönüşümün önemli bir parçasıyız. Ben de bu dönüşümü Türkiye’yle birlikte takip edeceğim için çok heyecanlıyım” dedi.

Jeff Jo ayrıca Türkiye’nın genç nüfus yapısının altını çizerek, “Innovation Campus ve Solve for Tomorrow kurumsal sosyal sorumluluk programlarımız ile, Türk gençlerinin geleceği şekillendiren teknolojiler ve sürdürülebilir kalkınma konusunda yetkinliklerini geliştirerek toplumsal fayda sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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Samsung samsung electronics
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