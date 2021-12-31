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Samsung Exynos 2200 için tarih duyuruldu! AMD'nin RDNA 2 mimarisiyle geliyor

31.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Exynos 2200 olarak adlandırılması beklenen bir sonraki Exynos işlemcisi için tarih verdi. Apple'ın A15 Bionic'i ve Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1'i ile yarışacak Exynos 2200, muhtemelen Samsung Galaxy S22 serisinde kullanılacak.

Samsung Exynos 2200 için tarih duyuruldu! AMD'nin RDNA 2 mimarisiyle geliyor

Samsung, Exynos işlemcilerini kendi akıllı telefonlarında kullanmasıyla biliniyor. Şirket, bazı telefon modellerinde hem Snapdragon işlemcili versiyonlar hem de Exynos işlemcili versiyonlar sunuyor. Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Exynos işlemcisinin tarihi konusunda ise artık bir fikrimiz var.

SAMSUNG EXYNOS 2200 GELİYOR

Samsung, Exynos 2200 olarak adlandırılması beklenen ve bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunda kullanacağı düşünülen yeni Exynos işlemcisi için Twitter'dan paylaşım yaptı. Paylaşımda, dikkat çekici bir video yer alırken, "Oyun pazarı ciddileşmek üzere. RDNA 2'den doğan yeni GPU ile bir sonraki Exynos için bizi izlemeye devam edin." ifadesi ile birlikte 11 Ocak tarihi verildi.

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Exynos 2100'ün halefi olacak Exynos 2200, muhtemelen Galaxy S22 serisi dahil olmak üzere 2022'de çıkacak Samsung telefonlarının bazılarında yer alacak. İşlemci, Apple'ın iPhone 13'teki A15 Bionic işlemcisi ve Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı, Xiaomi 12'de de kullanılan Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi ile yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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