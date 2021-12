Samsung Exynos 2200 için tarih duyuruldu! AMD'nin RDNA 2 mimarisiyle geliyor

Samsung, Exynos işlemcilerini kendi akıllı telefonlarında kullanmasıyla biliniyor. Şirket, bazı telefon modellerinde hem Snapdragon işlemcili versiyonlar hem de Exynos işlemcili versiyonlar sunuyor. Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Exynos işlemcisinin tarihi konusunda ise artık bir fikrimiz var.

Samsung, Exynos 2200 olarak adlandırılması beklenen ve bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunda kullanacağı düşünülen yeni Exynos işlemcisi için Twitter'dan paylaşım yaptı. Paylaşımda, dikkat çekici bir video yer alırken, "Oyun pazarı ciddileşmek üzere. RDNA 2'den doğan yeni GPU ile bir sonraki Exynos için bizi izlemeye devam edin." ifadesi ile birlikte 11 Ocak tarihi verildi.

#PlaytimeIsOver. The gaming marketplace is about to get serious. Stay tuned for the next #Exynos with the new GPU born from RDNA 2. January 11, 2022. pic.twitter.com/0H2MeVUbeS