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Samsung Exynos W920‘yi resmi olarak piyasaya sürdü

11.08.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Exynos W920, yaklaşık üç yıl önce Galaxy Watch akıllı saat ile birlikte tanıtılan Exynos 9110’un devamı niteliğinde. Bu yeni çip, yaklaşmakta olan Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic’e güç sağlayacak.

Samsung Exynos W920‘yi resmi olarak piyasaya sürdü

Exynos W920, Samsung’un aşırı ultraviyole litografi teknolojisine sahip en son 5nm işlemi kullanılarak üretilmiş. İki ARM Cortex-A55 çekirdeğine ve bir Mali-G68 GPU’ya sahip. 

YÜZDE 20 DAHA HIZLI

Şirket, yeni yonga setinin CPU testinde Exynos 9110’dan yaklaşık yüzde 20 daha hızlı olduğunu ve 10 kat daha hızlı grafik performansı sunduğunu iddia ediyor.

Üreticilerin büyük pilleri barındırmasına ve akıllı saatleri için daha şık tasarımlar uygulamasına olanak tanıyan, dışa açılan panel düzeyinde ambalaj (FO-PLP) ile birlikte gelir. 

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Yonga setinin 960 x 540 piksele kadar olan ekranları işleyebileceği söyleniyor. Ayrıca, Her Zaman Açık Ekran görevlerini gerçekleştiren ve genel güç tüketimini azaltan, düşük güçlü özel bir Cortex-M55 ekran işlemcisi var. Ayrıca 4G LTE modem, GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), Wi-Fi b/g/n ve Bluetooth 5.0 ile entegre olarak geliyor.

GALAXY WATCH 4'TE KULLANILACAK

Bu yeni Exynos W920 işlemciden güç almanın yanı sıra, Samsung Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic, Google ve Samsung tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni Wear OS 3.0 platformunu ilk çalıştıran modeller olacak. Bu yeni ürünler Samsung tarafından düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak piyasaya sürüldüğünde daha fazla bilgi açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Samsung
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