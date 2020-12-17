Samsung Galaxy A72 özellikleri ile birlikte tasarımını gözler önüne serdi

Samsung Galaxy ailesine Galaxy S21 modellerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Zira sızıntılardan anlaşılan bu. Fakat Güney Koreli şirket sadece Galaxy S21 modelleri için kollarını sıvamış gibi değil. Daha önce birçok kez dile getirilen Samsung Galaxy A72 modeli de bu anlamda önem taşıyor. Sızıntı kaynakları bugün ise Galaxy A72'in tasarımını ve bazı özelliklerini ortaya koyan bir fotoğraf ile karşımıza çıkmış durumda.

İŞTE GALAXY A72'NİN TASARIMI

Galaxy A72'nin tasarımına ait olduğu söylenen fotoğraflar, telefona dair birçok ipucu barındırıyor. Buna göre telefon, Samsung'un Galaxy serisinde kullandığı delikli ekran tasarımını koruyor. Ayrıca Galaxy A72 arka tarafına dörtlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. İddialara göre bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve derinlik sensörü olarak görev yapacak. Şimdi sızdırılan Galaxy A72 özelliklerine geçelim.

GALAXY A72 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Galaxy A72 özellikleri için sızıntılarda çarpıcı iddialar yer alıyor. Bu iddialara göre Samsung'un yeni akıllı telefonu 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip olacak. Delikli ekranda ise 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak. Galaxy fanları için iyi haber; Telefonun parmak izi okuyucusu ekrana entegre olacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy A72'nin çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

