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Samsung yetkilisinden dikkat çeken açıklama: Galaxy Note serisinin sonu geliyor mu?

16.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Samsung yetkilisinden dikkat çeken açıklama: Galaxy Note serisinin sonu geliyor mu?

Samsung'un Mobil İletişim Başkanı TM Roh, bir blog yazısı yayımladı. TM Roh yayınladığı yazıda Galaxy Note serisinin bazı özelliklerinin diğer serilere de getirilebileceğini ima etti. Bu da S-Pen desteği ile öne çıkan Samsung Galaxy Note serisinin sonunun gelebileceği yönünde yorumlandı.

Samsung'un S-Pen desteğini Galaxy S21 Ultra'ya getireceğine dair iddialar bir süredir gündemde. Kimilerine göre bu iddialar, Galaxy Note serisinin sonunun geleceğine dair büyük işaret anlamı taşıyor. Fakat Samsung bu konu hakkında sessizliğini korumayı tercih etti. Zira firmanın Galaxy S21 ailesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Şimdi ise Samsung Mobil İletişim Başkanı TM Roh'un blog yazısı ile süren sessizlik bozulmuş durumda.

TM ROH GALAXY S21 ULTRA'YI MI İMA ETTİ?

TM Roh, kaleme aldığı blog yazısında Samsung'un 2021 yılındaki planlarından bahsetti. Ancak yazının en önemli yanı Galaxy Note serisi hakkında olan kısmıydı. Roh, bu noktada bir süredir gündemden düşmeyen Galaxy S21 Ultra S-Pen desteği kazanacak iddiaları bir nevi doğruladı. Yetkili isim, "İnsanların Galaxy Note deneyiminin en sevdiği yönlerine de dikkat ediyor ve en sevilen özelliklerinden bazılarını serimizdeki diğer cihazlara eklemekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galaxy Note

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GALAXY NOTE TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Galaxy Note serisi ve 2021 yılındaki Samsung cihazları hakkında resmi ağızdan dile getirilen bu cümleler, başka bir iddiayı da tabiri caizse alevlendirdi. Bu iddia, Galaxy Note serisinin fişinin çekileceği yönelik iddiaların ta kendisi. TM Roh'un özellikle Galaxy Note serisinin bazı özelliklerinin serideki diğer cihazlara ekleneceğini ima etmesi, Galaxy Note ailesinin sonunun yaklaştığı yönünde yorumlandı. Fakat Samsung'tan bu konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yok.

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