Samsung Galaxy M52 5G özellikleri sızdırıldı. Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Samsung orta segmentte ağırlıklı olarak A ve M serisi cihazlarla karşımıza çıkıyor.

Dürüst olmak gerekirse Samsung’un en çok satan serilerinin de A ve M serisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Güney Koreli şirket ağırlıklı olarak orta segmentteki satış başarısı ile gündemde.

Peki yeni gelecek olan M52 5G bizlere neler sunacak? Geçtiğimiz gün bu telefonun bazı özellikleri sızdırıldı.

Sızdırılan bilgilere göre Samsung’un yeni modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G yongasından güç alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB olacak.

Telefonda FullHD+ çözünürlüğünde 6.7 inçlik SuperAMOLED ekran bulunacak. Delikli ekran tasarımının tercih edildiği telefonda 32MP’lik ön kameraya yer verilmiş.

M52 5G’nin arka yüzünde ise 64MP’lik ana kameraya 12MP’lik ultra geniş açı ve 5MP’lik derinlik kamerası eşlik edecek. 4. kamera olarak da 5MP’lik makro kamera bulunacak.

Kutudan ilk çıktığında Android 11 destekli One UI 3.1 ile çalışacak olan telefonun fiyatı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Muhtemelen Samsung Galaxy M52 5G modelini ülkemizde de satışa sunabilir.

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