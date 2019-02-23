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Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlar Vodafone'un ayrıcalıklarıyla sunuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

Vodafone, Samsung'un yeni Galaxy S10 akıllı telefon serisini satışa sunuyor

İSTANBUL (AA) - Müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı hedefleyen Vodafone, akıllı telefon pazarının önemli markalarından Samsung'un yeni Galaxy S10 akıllı telefon serisini satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Dijitalleşmenin öncü operatörü” olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, abonelerine son teknoloji akıllı telefonları ayrıcalıklarla sunmaya devam ediyor.

Vodafone, tüm dünyada eşzamanlı olarak 20 Şubat’ta San Francisco’da düzenlenen “Unpacked” etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonları satışa sunuyor.

Prizma siyah ve prizma beyaz renklerinde üretilen ve KDV dahil 5 bin 490 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak olan Samsung Galaxy S10 serisi için “Akıl Almaz Değişim Kampanyası” düzenleyen Vodafone, S10+ modelini “Akıl Almaz Değişim Kampanyası” kapsamında 5 bin TL’yi aşan indirimlerle, S10e modelini ise peşin fiyatına 6 ayda ödeme fırsatıyla sunuyor. Samsung Galaxy S10 akıllı telefon modellerinden herhangi birini satın alan ve kampanya koşullarını sağlayan Vodafone müşterileri, tavsiye edilen satış fiyatı 799 TL olan Galaxy Buds'ı hediye olarak kazanma fırsatı da yakalıyor.

- “Yeni Galaxy S10 serisini Vodafone ayrıcalıklarıyla sunuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dijitalleşmeyi bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un tüm dünyada merakla beklenen Galaxy S10 serisini Vodafone ayrıcalıklarıyla sunuyoruz. Galaxy S10 sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için ‘Akıl Almaz Değişim Kampanyası’ düzenliyoruz.

Böylece, eski cihazını getiren ve Samsung’un yeni modellerine sahip olmak isteyen müşterilerimize telefonlarını 5 bin TL’yi aşan indirimlerle yenileme şansı veriyoruz. Müşterilerimiz, S10e modelini ise peşin fiyatına 6 ayda ödeme fırsatıyla alabiliyor. Piyasadaki en iyi ve gelişmiş özellikleri bünyesinde toplayan bu telefonların, Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde müşterilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz.”

- 10’uncu yıla özel seri

Samsung Galaxy S serisinin 10’uncu yılına özel olarak sunulan Samsung Galaxy S10 serisi, S10e (essential), S10 ve S10+ olmak üzere 3 ayrı modelden oluşuyor. Ekranı geniş, çerçevesi ise yok denecek kadar az olan serinin kamerası da doğrudan ekranın içinde yer alıyor.

Dünyanın ekran altında bulunan ilk ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip olan S10 serisi akıllı telefonlar, parmağın doğrudan ekrana dokundurulmasıyla açılabiliyor. Yeni seri, 123 derecelik görüş açısına sahip kamerasıyla, gözün gördüğü şekilde fotoğraf çekme imkânı veriyor. 3 arka ve 2 ön olmak üzere toplam 5 kamerası bulunan S10+ modeli, profesyonel çekimler için 30 farklı sahneyi tanıyor ve en iyi çekim için kullanıcıyı gerçek zamanlı olarak yönlendiriyor.

Güçlü şarj kapasitesine sahip Samsung S10 ile kablosuz şarj özelliğine sahip kablosuz kulaklık ya da akıllı saat gibi diğer aksesuarları ya da yine kablosuz şarj özellikli başka akıllı telefonları da şarj etmek mümkün oluyor. Galaxy S10, normal bir şarj kaynağına bağlıyken kendisiyle birlikte eşzamanlı olarak bu teknolojiyi destekleyen ikinci bir cihazı da şarj edebilme yeteneğine sahip olmasından ötürü ikinci bir şarj cihazı taşıma gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S10 vodafone

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