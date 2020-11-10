Samsung Galaxy S20 FE ekran sorunu devam ediyor!

Samsung Galaxy S20 FE ekran sorunu için geçtiğimiz aylarda kullanıcılardan şikayetler gelmeye başlamıştı. Kullanıcılar, telefon ekranlarının kendi kendine dokunma işlemi gerçekleştirdiğini, bazen ekranın çok hassaslaştığını ve bazen de hiçbir dokunmayı algılamadığını söylemişlerdi. Samsung'un bu sorunu yazılımsal olarak çözmesi herkesin umuduydu. Galaxy Note 20 Ultra'yı tanıtan ve Galaxy S21 üzerinde çalışmalar yürüten Samsung da iki farklı güncelleme yayınlayarak sorunu çözmeye çalıştı. Fakat kullanıcıların söylediklerine bakılırsa iki güncelleme de dokunmatik ekran sorununa çare olamadı.

SAMSUNG GALAXY S20 FE EKRAN SORUNU DÜZELMİYOR

Samsung son olarak G781BXXU1ATK1 sürüm numarasına sahip üçüncü bir güncelleme daha yayınladı. Kullanıcılar ise bu güncelleme ile sorunların yine yaşandığını iddia etti. Bu güncelleme ile sorunların meydana gelme sıklığı azalsa da sorun tamamen çözülemedi. En azından bazı kullanıcıların geri bildirimi bu yönde.

SAMSUNG GALAXY S20 FE'LERİ SERVİSE ÇAĞIRABİLİR

Galaxy S20 FE ekran sorunu için kullanıcılar artık sorunun yazılımdan değil, donanımdan kaynaklandığını düşünmeye başladı. Samsung'un ise yazılım ile sorunu çözememesi sonucu Galaxy S20 FE modellerini Samsung servislerine çağırıp, donanımını değiştirmesi muhtemel görünüyor. Fakat Samsung'tan gelecek resmi açıklamaları beklemekte fayda var.

