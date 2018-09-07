Samsung Galaxy View 2, 17.5 inç ekranla geliyor

Hatırlayacağınız gibi Samsung yaklaşık üç yıl önce 18.4 inçlik dev bir tablet satışa sunmuştu. Samsung Galaxy View adını taşıyan bu tabletin çıkışından üç yıl sonra serinin ikinci modeli geliyor. Galaxy View’in halefi olan Galaxy View 2, sertifika alırken görüldü.

Tablet ile 2’si 1 PC’ler arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Galaxy View’in halefi biraz daha küçük bir ekranla geliyor. Galaxy View 2, 1080p çözünürlükte 17.5 inç ekrana sahip olacak. Tablette bir de S Pen elektronik kalem bulunacağı tahmin ediliyor. Ancak S Pen olup olmayacağı henüz kesinleşmiş değil.

Exynos yonga seti ve 3 GB RAM ile gelen Galaxy View 2, öncülü gibi mütevazı özelliklere sahip olacak. Samsung’un yeni dev tabletini ocak ayında tanıtması bekleniyor.

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