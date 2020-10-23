HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri için ilginç tahminler!

Samsung Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri için ilginç tahminler!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Z Fold 3 hakkında ilk tahminler ortaya çıktı. Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu olması beklenen Galaxy Z Fold 3 özellikleri ile ilginç detaylar sunabilir. İşte tahminlere göre Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri.

Samsung Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri için ilginç tahminler!

Galazy Z Fold 3 ile tanışmamıza biraz daha vakit var. En azından dedikodular bize bunu gösteriyor. Ancak Samsung, Galaxy Z Fold 3 için kapalı kapılar ardından Ar-Ge çalışmasını sürdürüyor olabilir. Yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2'yi Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile birlikte tanıtan Samsung'un, Galaxy Z Fold 3 planlarına dair bazı iddialar daha şimdiden ortaya atılmış durumda.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 'IŞIKLI TASARIM' SUNABİLİR

İddialara göre Galaxy Z Fold 3, menteşe kısmında yer alan ışıklı bir gösterge paneliyle gelebilir. Bu panelin daha önce patentlerde görüldüğü söylenmişti. Tahminler, sıradaki Galaxy Z Fold akıllı telefonun bu teknolojiye yer verebileceğinden yana. Bunun dışında S-Pen konusunda da bir sürpriz yapılabilir.

GALAXY Z FOLD 3 AES TEKNOLOJİSİ İLE S-PEN DESTEĞİ Mİ SUNACAK?

Galaxy Z Fold 3 için ortaya çıkan dedikodular, telefonun 360 derecelik bir menteşe sistemi ile geleceğinden bahsediyor. Böylece telefon sadece içe doğru değil, dışa doğru da katlanabilir. Ayrıca aktif elektrostatik çözüm teknolojisi (AES), Galaxy Z Fold 3'e S-Pen desteği gelmesini sağlayabilir. Fakat katlanabilir ekranlarda kullanılan ekranlar, ekran kalemi için pek dayanıklı değil. Samsung, aktif elektrostatik Çözüm (AES) teknolojisine ek olarak daha kalın bir UTG cam ile bunu değiştirebilir.

Galaxy Z fold 3 özellikleri

Samsung'un sıradaki katlanabilir akıllı telefonu için iddialar şimdilik böyle. Ancak şunun altını çizelim; Bunlar sadece tahmin. Samsung'tan Galaxy Z Fold 3 hakkında henüz resmi bir açıklama yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
iPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabiliriPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabilir
MasterChef'in çok merak edilen pidesi!MasterChef'in çok merak edilen pidesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabilir
iPhone 12 pil ömrü ile hayal kırıklığına uğratabilir
Xiaomi Mi 10 Ultra'yı geçti: Huawei Mate 40 Pro DxOMark puanı ile liderliği aldı!
Dün tanıtıldı, hemen teste girdi! Bakın kaç puan aldı?
SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti
SpaceX'ten Starlink uyduları için sürpriz karar
Doğal gazla çalışan yeni Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı! İşte özellikleri
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
AirPods Studio'ya şimdiden rakip: Huawei FreeBuds Studio tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
AirPods Studio'ya şimdiden rakip oldu! İşte özellikleri, fiyatı
Huawei Mate 40 Pro ve Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları
Huawei Mate 40 Pro ve Pro Plus tanıtıldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.