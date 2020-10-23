Samsung Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri için ilginç tahminler!

Galazy Z Fold 3 ile tanışmamıza biraz daha vakit var. En azından dedikodular bize bunu gösteriyor. Ancak Samsung, Galaxy Z Fold 3 için kapalı kapılar ardından Ar-Ge çalışmasını sürdürüyor olabilir. Yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2'yi Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile birlikte tanıtan Samsung'un, Galaxy Z Fold 3 planlarına dair bazı iddialar daha şimdiden ortaya atılmış durumda.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 'IŞIKLI TASARIM' SUNABİLİR

İddialara göre Galaxy Z Fold 3, menteşe kısmında yer alan ışıklı bir gösterge paneliyle gelebilir. Bu panelin daha önce patentlerde görüldüğü söylenmişti. Tahminler, sıradaki Galaxy Z Fold akıllı telefonun bu teknolojiye yer verebileceğinden yana. Bunun dışında S-Pen konusunda da bir sürpriz yapılabilir.

GALAXY Z FOLD 3 AES TEKNOLOJİSİ İLE S-PEN DESTEĞİ Mİ SUNACAK?

Galaxy Z Fold 3 için ortaya çıkan dedikodular, telefonun 360 derecelik bir menteşe sistemi ile geleceğinden bahsediyor. Böylece telefon sadece içe doğru değil, dışa doğru da katlanabilir. Ayrıca aktif elektrostatik çözüm teknolojisi (AES), Galaxy Z Fold 3'e S-Pen desteği gelmesini sağlayabilir. Fakat katlanabilir ekranlarda kullanılan ekranlar, ekran kalemi için pek dayanıklı değil. Samsung, aktif elektrostatik Çözüm (AES) teknolojisine ek olarak daha kalın bir UTG cam ile bunu değiştirebilir.