Samsung Galaxy Z Fold 3'ün tasarımı nasıl olacak?

Samsung Galaxy S21 ailesini tanıttı ancak çalışmalarını sürdürüyor. Zira firmanın tanıtması beklenen daha çok modeli var. Bu modellerden biri şüphesiz ki Galaxy Z Fold 3. Samsung'un katlanabilir akıllı telefon ailesinin yeni üyesini temsil edecek olan Galaxy Z Fold 3 için bazı iddialar gelmeye başladı. Fakat kimse telefonun render görüntüsünün paylaşılacağını tahmin etmiyordu.

İŞTE İDDİALARA GÖRE GALAXY Z FOLD 3'ÜN TASARIMI

Sızıntı kaynağı Ben Geskin, Galaxy Z Fold 3'ü nasıl hayal ettiğine yönelik yaptığı paylaşımda akıllı telefonun render görüntüsünü paylaştı. Paylaşılan görüntüde telefonun Galaxy S21 Ultra gibi bir arka yüze ev sahipliği yaptığı görülüyor. Buna ek olarak, S Pen de gözümüzden kaçmıyor. Zira son iddialar, Samsung'un Galaxy Z Fold 3'e de S Pen yeteneği kazandıracağına yönelikti. Anlaşılan Ben Geskin'in 'hayallerinde' S Pen de var.

Here's how I imagine Galaxy Z Fold 3 Ultra pic.twitter.com/xeNNe2WGpd — Ben Geskin ????????????‍???? (@BenGeskin) January 29, 2021

GALAXY Z FOLD 3 HAZİRANDA GELEBİLİR

Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri için yapılan önceki sızıntıların bir çoğu, telefonun 6,21 inçlik kapalı ekrana ve 7,55 inçlik açık ekrana ev sahipliği yapacağını iddia ediyorlar. Telefonun ise haziran ayında piyasada olması tahmin ediliyor. Tabi henüz kesinleşmiş bir şey yok.

