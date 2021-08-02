Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 için fiyatlar ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 için yapılan sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları için neredeyse hemen hemen her gün sızıntı haberleri düşüyor. Bu kez Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı için önemli bir sızıntı yapılmış durumda. Ayrıca sızıntıda 11 Ağustos'ta her iki telefon ile birlikte tanıtılacak Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2'nin fiyatları da yer alıyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3'ÜN FİYATI

Sızıntıya göre Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı Avrupa'da 256 GB'lık model için 2.009 euro, 512 GB'lık model için ise 2.099 euro olarak belirlenecek. Üç farklı renk ile satışa sunulacağı söylenen Galaxy Z Fold 3'ün Galaxy Z Fold 2 gibi yatay bir şekilde katlanacağı ve ekran altı kamera teknolojisine ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.

ARALARINDA GALAXY Z FLIP 3'ÜN FİYATI DA VAR

Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı ise yine sızıntıda yer alıyor. Buna göre dikey bir şekilde katlanacak Galaxy Z Flip 3, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile gelecek. 128 GB'lık modelin fiyatı 1.029 euro, 256 GB'lık modelin fiyatı ise 1.109 euro olacak.

Sızıntıda adı geçen Galaxy Watch 4 akıllı saat ailesinin ve kablosuz kulaklık Galaxy Buds 2'nin fiyatları ise iddialara göre şu şekilde:

Galaxy Watch 4 (40 mm) - 310 euro

Galaxy Watch 4 (44 mm) - 336 euro

Galaxy Watch 4 LTE (40 mm) - 360 euro

Galaxy Watch 4 LTE (44 mm) - 385 euro

Galaxy Watch 4 Classic (42 mm) - 434 euro

Galaxy Watch 4 Classic (46 mm) - 458 euro

Galaxy Watch 4 Classic LTE (42 mm) - 483 euro

Galaxy Watch 4 Classic LTE (46 mm) - 507 euro

Galaxy Buds 2 - 170 euro

11 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak cihazların fiyatları hakkındaki iddialar bu şekilde olsa da Samsung'un kendi fiyatlandırması böyle olmayabilir. Yani herhangi bir kesinlik yok.

