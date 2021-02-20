Samsung One UI Android için en son sürümünü detaylandırdı

Toplamda, Samsung Galaxy S21 cihazının yazılım özelliklerinden beşi, Samsung’un en son yazılımını indirdikten sonra Galaxy S20, Note 20 ve Galaxy Z Fold 2 ile Galaxy Z Flip cihazlarında kullanılacak. Başlangıç olarak, Gelişmiş Tek Çekim özelliği var. Bu özellik, telefonunuzun kameralarıyla aynı anda hem fotoğraf hem de video çekmenize olanak tanıyor. Başka bir yeni kamera özelliği ise Çoklu Mikrofon Kaydı. Bu özellik de hem telefonunuzdan hem de bağlı bir Bluetooth cihazından ses yakalamanıza olanak tanıyor.

Ayrıca Samsung’un Galeri uygulamasında, bir yapay zeka algoritması yardımıyla fotoğraflarınızdan görsel öğeleri kaldırabilen Nesne Silgisi adlı bir düzenleme aracı bulacaksınız. Photoshop’un İçeriğe Uygun Dolgu işlemini daha önce gördüyseniz, prensip aynı. Fotoğrafınızdan kaldırmak istediğiniz nesneyi seçin ve yazılım gerisini halledecektir. Ancak özelliğin çalışma performansı, nesnenin fotoğrafta ne kadar belirgin olduğuna bağlı olarak değişir. Ardından, telefonunuzun çıkardığı mavi ışık miktarını sınırlamak için zaten One UI 3.0′da bulunan bir özelliği temel alan Eye Comfort Shield özelliği geliyor. Özellik, telefonunuzun ekranının rengini günün saatine göre ayarlıyor. Ancak özel ayarı kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Manuel olarak bir renk sıcaklığı seçebilirsiniz. Son olarak, başkalarına gönderdiğiniz dosyalara son kullanma tarihi eklemenize olanak tanıyan Özel Paylaşım geliyor.

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