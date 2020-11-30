Samsung tablet tasarımı ile ipucu verdi

Teknoloji dünyasındaki isimlerden biri olan Samsung, OLED ekran pazarının büyük bir bölümüne sahip. Dolayısıyla ekran kökenli bir yenilik gelecekse Samsung’un başrolde olması çok büyük bir ihtimal diyebiliriz.

Güney Kore’den sızdırılan son bilgilere göre Samsung, pek çok yeni tasarım üzerinde çalışıyor. Bu yeni tasarımlardan birisi de yeni nesil tabletlere ait. Güney Koreli teknoloji devi tabletleri insanların daha kolay taşıyacakları bir boyuta getirmeyi başardı. Bu yeni tasarım sayesinde artık tabletler de aynı akıllı telefonlar gibi cepte ya da çantada taşınabilecekler. Peki ama nasıl?

TABLETLER SARILARAK CEBE GİRECEK

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere Samsung rulo şeklinde sarılan ekranlar üzerinde çalışıyor. Bu ekran mekanizması sayesinde tabletler de cebe sığacak bir boyuta indirgenmiş oluyor. Hatırlanacağı üzere LG de buna benzer bir ekran mekanizması üzerinde çalışıyor. Hangi şirketin bu projeyi hayata ilk olarak geçireceği ise şimdilik bir soru işareti.

Eğer Samsung gerçekten de böyle bir tableti satışa sunarsa pazardaki tüm dinamikleri değiştirebilir. Hatta daralmakta olan tablet pazarında önemli bir açılıma da zemin hazırlayabilir. Elbette her zaman olduğu gibi bu noktada fiyat unsurunun da önemli olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Yeni bir teknoloji, muhtemelen çok da uygun bir fiyat etiketine sahip olmayacaktır.

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