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Samsung'tan koronavirüse özel antimikrobiyal telefon kılıfı geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Samsung, koronavirüs için yeni bir kılıf teknolojisi geliştirdi. Antimikrobiyal teknoloji ile birlikte Samsung, hem akıllı telefonları hem de akıllı telefon sahiplerini koronavirüsten kılıf ile koruyacak.

Samsung'tan koronavirüse özel antimikrobiyal telefon kılıfı geliyor!

Koronavirüs ile mücadelemiz hala sürüyor. Mücadele en önemli noktalardan biri ise akıllı telefonlar. Zira, sizlerin de bildiği üzere koronavirüs akıllı telefonlarda da varlığı sürdürebiliyor. Bu yüzden akıllı telefonları da düzenli bir şekilde temizlemek şart. Bu noktada Samsung'un bir çözümü var. O çözüm de antimikrobiyal bir kılıf.

SAMSUNG'TAN KORONAVİRÜSE ÖZEL KILIF

Samsung yeni bir akıllı telefon kılıfı üzerinde çalıştığını duyurdu. Üzerinde antimikrobiyal bir kaplama bulunacak bu kılıf sayesinde virüs ve virüs partikülleri telefonunuzun üzerinde barınamayacak. Samsung, akıllı telefon sahiplerinin sağlıklarını böylece koruma altına almayı umuyor.

Samsung koronavirüs kılıfı

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 İLE GELEBİLİR

Samsung antimikrobiyal olduğunu söylediği akıllı telefon kılıfının marka tescilini “Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için koruyucu kap ve kılıf” adıyla yapmış durumda. Yeni kılıfın ne zaman tanıtılacağı ise belli değil. Tahminler, kılıfın Samsung Galaxy Note 20 ile görücüye çıkacağı yönünde.

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