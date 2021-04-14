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Samsung telefon fiyatlarını yeniden düzenleyebilir!

14.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu anda dünyanın en fazla akıllı telefon satan şirketi unvanını elinde bulunduran Samsung, sızdırılan bilgilere göre, kaybettiği pazarları geri kazanmak için yeni hamleler planlıyor.

Samsung telefon fiyatlarını yeniden düzenleyebilir!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet gün geçtikçe biraz daha kızışıyor. Özellikle Çinli üreticilerin global pazardaki ağırlığını arttırması, Samsung’un işini bir tık daha zorlaştırdı. Geçmiş dönemde Asya’da önemli bir pazar payına sahip olan Güney Koreli şirket gün geçtikçe bu gücünü yitiriyor.

Çin ile birlikte dünyanın en kalabalık nüfusa sahip 2. ülkesi olan Hindistan’ı Xiaomi ve Vivo’ya kaptıran Samsung, sızdırılan bilgilere göre, bu pazarda zirveyi geri kazanabilmek için çeşitli planlar yapıyor.

Bilindiği üzere Hindistan görece fakir bir ülke. Dolayısıyla Samsung’un bu pazarı geri kazanmasının yolu ucuz telefonlardan geçiyor.

UCUZ MODELLERLE HAKİMİYETİ SAĞLAYACAK

Bu durumun farkında olan Güney Koreli şirketin yetkilileri, giriş seviyesindeki model yelpazesini genişleterek Hindistan pazarındaki hakimiyetini tekrardan sağlamak istiyor.

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Bu bağlamda Samsung’un giriş seviyesine ait yeni cihazlar satışa sunacağı ve bu cihazlardan bazılarının 100 doların altında etiketlendirileceği de sızdırılan bilgiler arasında. Bu ucuz modellerin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Hindistan
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