Samsung üç yeni otomotiv çipi duyurdu

Otomatik V serisi. Samsung yaptığı açıklamada, otomobillerde daha fazla eğlence tüketimi ve artan elektrikli bileşenlerin üstesinden gelebilecek “yüksek teknolojili” otomotiv çiplerine olan talebin arttığını ve artan talebe aktif olarak yanıt vermeyi planladığını söyledi.

Samsung Exynos Auto T5123, yeni nesil bağlı araçlara hem bağımsız (SA) hem de bağımsız olmayan (NSA) modda hızlı ve sorunsuz 5G bağlantısı sağlayan bir 3GPP Sürüm 15 telematik kontrol ünitesidir. 5,1 Gbps’ye kadar yüksek hızlı indirme yoluyla bilgileri gerçek zamanlı olarak sunmayı amaçlar. İki Cortex-A55 CPU çekirdeği ve yerleşik bir Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) vardır. Verileri işlemek için yüksek hızlı bir PCIe (PCI Express) arabirimini ve düşük güçlü yüksek performanslı LPDDR4x mobil DRAM’i destekliyor.

Exynos Auto V7, araç içi bilgi-eğlence sistemleri için üretilmiş ve 1.5 GHz’de sekiz Cortex-A76 çekirdeği ve 11 Arm G76 GPU çekirdeği içerir. Görsel ve işitsel verileri işleyebilen sanal yardım gibi hizmetler için de NPU vardır. Dört adede kadar ekranı ve 12 kamera girişini destekler ve ayrıca üç HiFi 4 ses işlemcisine sahiptir. 68,3 GB/sn’ye varan yüksek bant genişliği ile 32 GB’a kadar LPDDR4x bellek kapasitesi desteği ile birlikte gelir. Exynos Auto V7 şu anda seri üretimde ve Volkswagen’in en yeni Araç İçi Uygulama Sunucusu (ICAS) 3.1’de kullanılıyor.

Son olarak, S2VPS01, Exynos Auto V9 ve V7 için bir PMIC’dir (Güç yönetimi entegre devreleri). Elektrik gücünün akışını düzenler ve düzeltir. Çip, yüksek verimli üçlü/çift fazlı dönüştürücüler içerir ve paket içinde düşük çıkışlı bir regülatör (LDO) ve gerçek zamanlı saat (RTC) entegre ediyor.

Güç IC, aşırı voltaj koruması (OVP), düşük voltaj koruması (UVP), kısa devre koruması (SCP), aşırı akım koruması (OCP), termal kapatma (TSD), saat izleme ve çıkış dahil olmak üzere çeşitli koruma işlevleriyle birlikte gelir. sıkışmış çekler.

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