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Samsung'un tanıtmadığı telefonun kutusunu açtılar! Biraz erken değil mi?

24.12.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un henüz satışa sunmadığı Galaxy S21 FE 5G modeli, ilginç bir video ile bir kez daha gündeme geldi. YouTube'a yüklenen bir videoda, satışa sunulmayan telefonun kutusunun açıldığı iddia edildi.

Samsung'un tanıtmadığı telefonun kutusunu açtılar! Biraz erken değil mi?

Galaxy S21 FE'nin özellikleri ve fiyatı hakkında uzun bir süredir sızıntılar gerçekleşiyor. Bunların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğuna kesin olarak bilemiyoruz. Şimdi ise yine Galaxy S21 FE'ye ait olup olmadığını bilemediğimiz ilginç bir video gündeme geldi. Eğer bu videodaki cihaz iddia edildiği gibi Galaxy S21 FE ise, Samsung'un henüz tanıtmadığı telefonun ilk kutu açılışı gerçekleşmiş demektir.

GALAXY S21 FE'YE YAKINDAN BAKTILAR

İtalyan bir kanal tarafından YouTube'a yüklenen videoda, Galaxy S21 FE olduğu öne sürülen cihaza yedi dakikaya yakın bir süre boyunca yakından bakılıyor. Videoda, Galaxy S21 FE'nin 6.4 inçlik 120 Hz Full HD+ ekrana sahip olduğu, Snapdragon 888'den güç aldığı, 12 MP'lik üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yaptığı ve daha fazlası dile getiriliyor.

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Kutu açılış videosu, Android 12 ile geleceği görülen telefonda 3,5 mm kulaklık girişinin ve microSD kart yuvasının olmayacağını ve kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını da gösteriyor.

Ecco SAMSUNG GALAXY S21 FE_ unboxing e prime impressioni 0-33 screenshot

Samsung'dan Galaxy S22 adımıSamsung'dan Galaxy S22 adımı

Telefonun iddia edildiği gibi gerçek olduğunu kabul edersek, Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek bir partinin parçası olabilir.

Fakat yine de tüm bunların Samsung tarafından doğrulanmadığını, herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını ekleyelim.

Galaxy S21 FE'nin 4 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor.

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