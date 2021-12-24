Samsung'un tanıtmadığı telefonun kutusunu açtılar! Biraz erken değil mi?

Galaxy S21 FE'nin özellikleri ve fiyatı hakkında uzun bir süredir sızıntılar gerçekleşiyor. Bunların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğuna kesin olarak bilemiyoruz. Şimdi ise yine Galaxy S21 FE'ye ait olup olmadığını bilemediğimiz ilginç bir video gündeme geldi. Eğer bu videodaki cihaz iddia edildiği gibi Galaxy S21 FE ise, Samsung'un henüz tanıtmadığı telefonun ilk kutu açılışı gerçekleşmiş demektir.

GALAXY S21 FE'YE YAKINDAN BAKTILAR

İtalyan bir kanal tarafından YouTube'a yüklenen videoda, Galaxy S21 FE olduğu öne sürülen cihaza yedi dakikaya yakın bir süre boyunca yakından bakılıyor. Videoda, Galaxy S21 FE'nin 6.4 inçlik 120 Hz Full HD+ ekrana sahip olduğu, Snapdragon 888'den güç aldığı, 12 MP'lik üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yaptığı ve daha fazlası dile getiriliyor.

Kutu açılış videosu, Android 12 ile geleceği görülen telefonda 3,5 mm kulaklık girişinin ve microSD kart yuvasının olmayacağını ve kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını da gösteriyor.

Telefonun iddia edildiği gibi gerçek olduğunu kabul edersek, Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek bir partinin parçası olabilir.

Fakat yine de tüm bunların Samsung tarafından doğrulanmadığını, herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını ekleyelim.

Galaxy S21 FE'nin 4 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor.

