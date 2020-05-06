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Samsung'un veliahtı özür diledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong, şirketinin adının karıştığı büyük rüşvet skandalı sonrası kameralar karşısına geçti. Aynı zamanda Samsung'un Başka Yardımcısı da olan Lee Jae-yong, yaşananlar için kamuoyundan özür diledi. Lee Jae-yong'un özrünü ise geleneklerine uygun bir şekilde yaptı.

Samsung'un veliahtı özür diledi!

Samsung'un adı bundan çok uzun bir zaman önce rüşvet skandallarına karışmıştı. Bu skandalda, Samsung'un Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve Samsung'un sıradaki başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan veliaht Lee Jae-yong'un etkin bir rol aldığı belirlenmişti. Uzun süre gündemde kalan rüşvet dosyasında, Lee'nin hükümetin desteğini almak için dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye'ye dolaylı yoldan 25 milyon dolara yakın ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. O dönem tutuklanan Samsung'un veliahtı artık serbest ve bu skandal da unutuldu. Fakat bugün Lee Jae-yong'un bizzat kendisi bu skandalı tekrar gündeme getirdi.

LEE JAE-YONG KAMERALAR ÖNÜNDE ÖZÜR DİLEDİ

Lee Jae-yong bugün Samsung binasında gazeteciler için bir davet düzenledi. Lee, gazetecilerin karşısına geçerek kamuoyundan yaşanan skandaldan dolayı özür diledi. Veliaht özür dilemek için üç kez eğildi. Özrün artık konuşan Lee Jae-Yong, Samsung'un teknolojisinin ve ürünlerinin takdir edildiğini söyleyerek, ''Ama toplumun Samsung'a bakışı hala sert. Bu benim hatam. Özür diliyorum'' dedi. Samsung'un veliahtı çalışanlarından da özür dilemeyi ihmal etmedi. Fakat bu özrün skandal ile alakası yoktu.

Lee-Jae Yong

ÇALIŞANLARINA SÖZ VEREREK DUYURDU

Lee Jae-yong, Samsung çalışanlarının sendikalaşmasına izin vermedikleri için pişman olduğunu söyledi ve bu kuralın değişeceğinin müjdesini verdi. Lee'nin söylediğine göre şirketin sendika yok anlayışı önümüzdeki günlerde değişecek. Lee Jae-yong'un Samsung yönetimini çocuklarına bırakması beklenmiyor. Bu Samsung'un bir sonraki yönetiminin Lee ailesinden olmayacağı demek.

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