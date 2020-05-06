Samsung'un veliahtı özür diledi!

Samsung'un adı bundan çok uzun bir zaman önce rüşvet skandallarına karışmıştı. Bu skandalda, Samsung'un Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve Samsung'un sıradaki başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan veliaht Lee Jae-yong'un etkin bir rol aldığı belirlenmişti. Uzun süre gündemde kalan rüşvet dosyasında, Lee'nin hükümetin desteğini almak için dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye'ye dolaylı yoldan 25 milyon dolara yakın ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. O dönem tutuklanan Samsung'un veliahtı artık serbest ve bu skandal da unutuldu. Fakat bugün Lee Jae-yong'un bizzat kendisi bu skandalı tekrar gündeme getirdi.

LEE JAE-YONG KAMERALAR ÖNÜNDE ÖZÜR DİLEDİ

Lee Jae-yong bugün Samsung binasında gazeteciler için bir davet düzenledi. Lee, gazetecilerin karşısına geçerek kamuoyundan yaşanan skandaldan dolayı özür diledi. Veliaht özür dilemek için üç kez eğildi. Özrün artık konuşan Lee Jae-Yong, Samsung'un teknolojisinin ve ürünlerinin takdir edildiğini söyleyerek, ''Ama toplumun Samsung'a bakışı hala sert. Bu benim hatam. Özür diliyorum'' dedi. Samsung'un veliahtı çalışanlarından da özür dilemeyi ihmal etmedi. Fakat bu özrün skandal ile alakası yoktu.