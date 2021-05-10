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Samsung'un yeni telefonları için tarih belirdi

10.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün tanıtım tarihi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Güney Kore kaynaklı o iddiaya göre Samsung'un yeni telefonları Galaxy Note'un boşluğunu doldurabilir.

Samsung'un yeni telefonları için tarih belirdi

Samsung'un akıllı telefon dünyasıyla alakalı önemli planları var. Güney Koreli şirketin en önemli planlarından birini de katlanabilir telefonlar oluşturuyor. Telefon üreticisinin bu yıl Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 adında iki yeni katlanabilir telefon çıkartması bekleniyor. Bunun yanında bir de Galaxy S21 FE'nin adını geçiyor. Şimdi ise bu üç telefonun kamuoyuna tanıtılacağı tarih için bir ihtimal ortaya çıkmış durumda.

SAMSUNG YENİ TELEFONLARINI YAZA HAZIRLIYOR

Güney Koreli kaynaklara göre Samsung, Ağustos ayında Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 dahil olmak üzere yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürmek için görüşmeler yapıyor. Yani üç telefonun üçü de ağustos ayı içerisinde (ay sonu olabilir) tanıtılabilir.

DAHA ERKEN TANITILACAKLAR

Eğer bu bilgi doğruysa, yeni akıllı telefonların her zamankinden daha erken piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Zira Samsung, Galaxy S21 FE'nin selefi olan Galaxy S20 FE'yi geçtiğimiz yılın ekim ayında, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip adındaki katlanabilir akıllı telefonlarını ise eylül ayında piyasaya sürmüştü.

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GALAXY NOTE'UN BOŞLUĞUNU DOLDURABİLİR

Samsung hatırlarsanız daha önce yeni bir Galaxy Note serisinin tanıtılmayacağını ima etmişti. Sektör uzmanları da yeni akıllı telefonların erken tanıtılması ile Samsung'un her yıl ağustos ayında piyasaya sürdüğü Galaxy Note serisinin boşluğunu doldurmayı amaçladığını söyledi. Ancak şirket, yaklaşan akıllı telefonlarla ilgili herhangi bir bilgiyi henüz doğrulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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