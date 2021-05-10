Samsung'un yeni telefonları için tarih belirdi

Samsung'un akıllı telefon dünyasıyla alakalı önemli planları var. Güney Koreli şirketin en önemli planlarından birini de katlanabilir telefonlar oluşturuyor. Telefon üreticisinin bu yıl Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 adında iki yeni katlanabilir telefon çıkartması bekleniyor. Bunun yanında bir de Galaxy S21 FE'nin adını geçiyor. Şimdi ise bu üç telefonun kamuoyuna tanıtılacağı tarih için bir ihtimal ortaya çıkmış durumda.

SAMSUNG YENİ TELEFONLARINI YAZA HAZIRLIYOR

Güney Koreli kaynaklara göre Samsung, Ağustos ayında Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 dahil olmak üzere yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürmek için görüşmeler yapıyor. Yani üç telefonun üçü de ağustos ayı içerisinde (ay sonu olabilir) tanıtılabilir.

DAHA ERKEN TANITILACAKLAR

Eğer bu bilgi doğruysa, yeni akıllı telefonların her zamankinden daha erken piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Zira Samsung, Galaxy S21 FE'nin selefi olan Galaxy S20 FE'yi geçtiğimiz yılın ekim ayında, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip adındaki katlanabilir akıllı telefonlarını ise eylül ayında piyasaya sürmüştü.