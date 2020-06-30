Samsung uygun fiyatlı vitrinine yeni bir telefon ekliyor

Üst segment telefonlarını başarılı bir şekilde satıyor olması nedeniyle kullanıcılar bu telefonu alamayacak durumda olduğunda marka kalitesini düşünüyor.

Bu yüzden de alt segment telefonlarda aynı özelliklerde dahi olsa öncelikle Samsung’u tercih ediyor. Bu başarıyı firmanın A – M ve J serilerinde görebiliyoruz. Firmanın orta segment serilerinden A serisi de her geçen gün büyümeye bünyesine yeni telefonlar katmaya devam ediyor. A serisine katılacak olan yeni üyelerden biri Samsung Galaxy A01 Core olacak. Cihaz henüz çıkmadı özellikleri de kesinlik kazanmasa da bazı bilgiler sızdı.

Öncelikle bu telefondan firmanın beklentisi daha fazla koronavirüs salgını nedeniyle üst segment telefon satış rakamlarının düşmesi nedeniyle kullanıcıların bu orta segment telefona rağbet göstermesini bekliyor.

BİLİNEN SAMSUNG GALAXY A01 CORE ÖZELLİKLERİ

Cihazın 1 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Bunun dışında son zamanlarda tasarım harikası olarak gözükse de biraz sıkan çentik modelin aksine eski tip çerçeveli bir ekran ile gelecek. MediaTek MT6739 işlemcisi ile kullanıcıların karşısına çıkarken 1,5 GHz hızında olacak. 4 çekirdekli olacak cihaz yonga seti ile karşımızı çıkacak. 5 inc büyüklüğündeki cihaz Android 10 ile sunulacak. Cihazın fiyatının ise 100 dolarlık bir fiyatı aşmaması bekleniyor.