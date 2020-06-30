HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung uygun fiyatlı vitrinine yeni bir telefon ekliyor

Samsung uygun fiyatlı vitrinine yeni bir telefon ekliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2020 12:05 | Son Güncelleme

Galaxy A01 Core‘den beklentiler büyük. Öncelikle dünyada en çok kullanılan markanın Samsung olmasında firmanın amiral gemi dediğimiz üst model telefonlarından çok alt ve orta segment telefonlarının başarısı diyebiliriz.

Samsung uygun fiyatlı vitrinine yeni bir telefon ekliyor

Üst segment telefonlarını başarılı bir şekilde satıyor olması nedeniyle kullanıcılar bu telefonu alamayacak durumda olduğunda marka kalitesini düşünüyor.

Bu yüzden de alt segment telefonlarda aynı özelliklerde dahi olsa öncelikle Samsung’u tercih ediyor. Bu başarıyı firmanın A – M ve J serilerinde görebiliyoruz. Firmanın orta segment serilerinden A serisi de her geçen gün büyümeye bünyesine yeni telefonlar katmaya devam ediyor. A serisine katılacak olan yeni üyelerden biri Samsung Galaxy A01 Core olacak. Cihaz henüz çıkmadı özellikleri de kesinlik kazanmasa da bazı bilgiler sızdı.

Öncelikle bu telefondan firmanın beklentisi daha fazla koronavirüs salgını nedeniyle üst segment telefon satış rakamlarının düşmesi nedeniyle kullanıcıların bu orta segment telefona rağbet göstermesini bekliyor.

BİLİNEN SAMSUNG GALAXY A01 CORE ÖZELLİKLERİ

Cihazın 1 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Bunun dışında son zamanlarda tasarım harikası olarak gözükse de biraz sıkan çentik modelin aksine eski tip çerçeveli bir ekran ile gelecek. MediaTek MT6739 işlemcisi ile kullanıcıların karşısına çıkarken 1,5 GHz hızında olacak. 4 çekirdekli olacak cihaz yonga seti ile karşımızı çıkacak. 5 inc büyüklüğündeki cihaz Android 10 ile sunulacak. Cihazın fiyatının ise 100 dolarlık bir fiyatı aşmaması bekleniyor.

Samsung Galaxy A01 Core farklı özelliklerden daha doğrusu son çıkan telefonlara göre değişik diyebileceğimiz bir özelliği de çıkarılabilir bataryaya sahip olacak olması. Bu cihaza özel farklı kampanyaların düzenlenmesi beklenirken ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu.

NVIDIA A100 grafik işlemcili sunucu modellerini duyurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Samsung'un amiral gemisi 'renklendi!'Samsung'un amiral gemisi 'renklendi!'
Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri açıklandı!Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook karanlık tema güncellemesine hazırlanıyor

Facebook kararmaya hazırlanıyor!

Samsung’un Galaxy S20 Plus renklendi

Samsung'un amiral gemisi 'renklendi!'

iPhone SE 2020 DxOMark testine girdi! Beklenmedik sonuç

Uygun fiyatlı iPhone testi geçemedi!

ISOCELL GN1 sensörüyle kalite seviyesini yükseltecek

Samsung duyurdu! Kameraların kalitesi artacak

3310 kadar sağlam: Panasonic Toughbook A3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Sağlamlığıyla dikkat çeken tablet tanıtıldı! İşte özellikleri

Tuşlu telefon fiyatına akıllı telefon: Xiaomi Redmi 9A ve Redmi 9C tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Fiyatıyla tuşlu telefonları bitiren akıllı telefonlar tanıtıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.