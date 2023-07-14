Samuray kılıcı vahşeti! 16 yaşındaki genci yolun ortasında katletti.... İşte trajik olayın görüntüleri!

İngiltere'nin Wolverhamptan kentinde 29 Haziran 2022 tarihinde 20.30 sularında meydana gelen olayda 16 yaşındaki Ronan Kanda isimli genç, arkadaşının evinden kendi evine Playstation kumandası aldıktan sonra dönüyordu. West Midland Polis Servisi'nin paylaştığı olay anına dair görüntülerde talihsiz gencin başına geleceklerden habersiz telefona bakarak yolda evine doğru yürüdüğü görülüyor.

SAMURAY KILICI DEHŞETİ...

Polis departmanının paylaştığı görüntülerde lise çağındaki Ronan'a arkadan elinde samuray kılıcıyla yaklaşan iki kişinin talihsiz genci bıçakladığı görülüyor.

Saldırganlardan birinin 17 yaşında olduğu öğrenilirken trajik olay gerçekleşirken kukuletalı bir şapka taktıkları fark edildi.

Saldırının kurbanı genç saldırıya uğradığında evinden sadece birkaç metre uzaklıktaydı.

Bir kişinin samuray kılıcı diğer kişinin ise palayla saldırdığı 16 yaşındaki Ronan, kalbinden bıçaklandı ve yere yığılarak feci şekilde can verdi.

KATİLLER ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Bu zamana kadar kimlikleri Wolverhampton Kraliyet Mahkemesi tarafından gizli tutulan iki sanık üzerindeki gizlilik kaldırıldı.

Trajik olayın zanlıları 17 yaşındaki Prabjeet Veadhesa ve Sukhman Shergill yargılandıkları mahkemece cinayetten hüküm giydi ve ömür boyu hapis cezası aldı.

ARKADAŞINI SEVMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Veedhesa'nın samuray kılıcı ve palayı internetten sipariş ettiği öğrenildi.

Veedhesa, katlettiği Ronan'ın bir arkadaşından hoşlanmadığı için Ronan'a böyle bir komplo kurduğunu itiraf etti.

ANNESİ MAHKEMEDE 'RONAN İÇİN ADALET' yazılı tişört giydi

Ronan'ın acılı annesi mahkemede 'Ronan için adalet' yazılı tişört giydi.

Mahkemede acılı anne oğlu hakkında, "29 Haziran 2022'de masum oğlum öldürüldü. Babası onu bilardo kulübüne bırakmadan önce yanağından öptüğümü ve çok yakışıklı göründüğünü söylediğimi ve ona el salladığımı hatırlıyorum. Bunu her gün aklımda tekrar ediyorum. Bu, oğlumu canlı olarak son görüşümdü. Bu dünyadaki hiçbir şey, oğlumu kollarıma alma arzumu tatmin edemez. Sizin kötü davranışlarınız oğlumun hayatını aldı." ifadelerini kullandı.

