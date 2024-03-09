HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu ve Mahruze teyze 5 yıl sonra bir araya geldi: Oy tercihini açıkladı

"Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu ve Mahruze teyze 5 yıl sonra bir araya geldi: Oy tercihini açıkladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.03.2024 20:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş isimli vatandaşın Ekrem İmamoğlu'na verdiği yanıt gündem olmuştu. İmamoğlu, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Keleş'in evini 5 yıl aradan sonra ziyaret etti. Gazetecilerin oy tercihi yönündeki soruya Keleş, İmamoğlu'nu destekleyeceğini ifade etti.

"Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu ve Mahruze teyze 5 yıl sonra bir araya geldi: Oy tercihini açıkladı

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da yaşayan Mahruze Keleş, Ekrem İmamoğlu'na verdiği cevapla gündem olmuştu. Sultanbeyli'de kendisinden oy isteyen Ekrem İmamoğlu'na Mahruze Keleş, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" demişti.

OY TERCİHİNİ AÇIKLADI

İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Mahruze Keleş ile bir araya geldi. 5 yıl sonra İmamoğlu'nu evinde ağırlayan Keleş, gazetecilerin "İmamoğlu'na oy verecek misiniz?" sorusuna “E dedim ya, dedim ya. ‘Seninleyim’ dedim" yanıtını verdi.

İmamoğlu'na 'börek yaparım ama oy vermem' diyen teyze konuştu İmamoğlu'na 'börek yaparım ama oy vermem' diyen teyze konuştu

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçim kampanyasının temeline, “partisinin en az oy aldığı ilçelere ziyaretleri” oturtan İmamoğlu’nun pazarda karşılaştığı, o dönemde 60 yaşında olan Mahruze Keleş ile yaşadığı diyalog, İstanbul kadar tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. İmamoğlu’nun siyasetçi olduğunu öğrenen Keleş, diyaloğun başında hayat pahalılığından yakınmış ve CHP adayına nereli olduğunu sormuştu. İmamoğlu’ndan “Trabzon” cevabını alan Keleş, “Ben de Gümüşhaneliyim” yanıtını vermişti. İmamoğlu’nun CHP adayı olduğunu öğrenen Keleş, “Sen Tayyip Erdoğan’a bağlı değilsen, sana oy yok” karşılığını vermişti. Keleş, İmamoğlu’nun, “Ben CHP’nin İBB Başkan adayıyım” demesi üzerine, “Yok yok, onlardan iş olmaz. Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” yanıtını vermişti.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı! "Şiddetle kınıyoruz" Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı! "Şiddetle kınıyoruz"
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 tutuklama kararı daha verildi!Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 tutuklama kararı daha verildi!
ABD ve Türkiye'den ortak açıklama! Yeniden başlatıldı ABD ve Türkiye'den ortak açıklama! Yeniden başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

Emekli polis dehşet saçtı! Eşi ve oğlunu İstanbul'da öldürüp, tarlasına gömmüş

Emekli polis dehşet saçtı! Eşi ve oğlunu İstanbul'da öldürüp, tarlasına gömmüş

Balotelli'den Adana Demirspor'a son dakikada hayat öpücüğü!

Balotelli'den Adana Demirspor'a son dakikada hayat öpücüğü!

Davinson Sanchez gelişmesi yaşanıyor!

Davinson Sanchez gelişmesi yaşanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

İmamoğlu ve Mahruze teyze 5 yıl sonra bir araya geldi: Oy tercihini açıkladı

İmamoğlu ve Mahruze teyze 5 yıl sonra bir araya geldi: Oy tercihini açıkladı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.