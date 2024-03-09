"Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu ve Mahruze teyze 5 yıl sonra bir araya geldi: Oy tercihini açıkladı

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da yaşayan Mahruze Keleş, Ekrem İmamoğlu'na verdiği cevapla gündem olmuştu. Sultanbeyli'de kendisinden oy isteyen Ekrem İmamoğlu'na Mahruze Keleş, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" demişti.

OY TERCİHİNİ AÇIKLADI

İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Mahruze Keleş ile bir araya geldi. 5 yıl sonra İmamoğlu'nu evinde ağırlayan Keleş, gazetecilerin "İmamoğlu'na oy verecek misiniz?" sorusuna “E dedim ya, dedim ya. ‘Seninleyim’ dedim" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçim kampanyasının temeline, “partisinin en az oy aldığı ilçelere ziyaretleri” oturtan İmamoğlu’nun pazarda karşılaştığı, o dönemde 60 yaşında olan Mahruze Keleş ile yaşadığı diyalog, İstanbul kadar tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. İmamoğlu’nun siyasetçi olduğunu öğrenen Keleş, diyaloğun başında hayat pahalılığından yakınmış ve CHP adayına nereli olduğunu sormuştu. İmamoğlu’ndan “Trabzon” cevabını alan Keleş, “Ben de Gümüşhaneliyim” yanıtını vermişti. İmamoğlu’nun CHP adayı olduğunu öğrenen Keleş, “Sen Tayyip Erdoğan’a bağlı değilsen, sana oy yok” karşılığını vermişti. Keleş, İmamoğlu’nun, “Ben CHP’nin İBB Başkan adayıyım” demesi üzerine, “Yok yok, onlardan iş olmaz. Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” yanıtını vermişti.

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