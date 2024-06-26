Sanal bahisçilere 31 ilde operasyon! 275 kişi yakalandı: 550 milyon liralarına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Adana ve Edirne merkezli 31 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-46” operasyonlarında; hesaplarında toplam 7️ Milyar 4️0 Milyon TL işlem hacmi bulunan275 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Adana ve Edirne merkezli 3️⃣1️⃣ ilde

“7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-46”… pic.twitter.com/LCoLkI8H9R — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2024







