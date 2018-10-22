Sanatın evrensel olduğunu belirten Prof. Dr. Minekov, "Güzel bir sergi ortaya çıktı. Sergide akademisyen ve öğrencilerin eserleri yer alıyor. Sanatın birleştiriciliğini burada bir kez daha görüyoruz. Sanat hiçbir zaman sınır tanımaz. Bu serginin amacı da ülkeler arası işbirliğine ve çalışmalarına katkı sunmak. Serginin düzenlenmesinde katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Bulgar Öğretim Üyesi Prof. Dr. Velislav Minekov, sergi açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası sanatın hiçbir zaman sınır tanımadığını ve sanatın her zaman ulaşılabilir olduğunu anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Serginin farklı bakış açılarını soyut olarak yansıttığını dile getiren Sarıkaya, "Sanat her zaman ortak bir dildir. Sanat konuşmadan, söz olmadan insanların anlaşmasını sağlayan bir araçtır. İki ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin gelişmesine de katkı sağlayacak bir sergi. Üniversitemiz öğretim üyesi aynı zamanda Bulgar vatandaşı olan Prof. Dr. Velislav Minekov'un sergide önemli katkısı var. Sergide farklı bakış açıları soyut olarak yansıtılmış durumda. Hem heykel hem de resim çalışmaları var. Sanata dair ne varsa bu sergide görmek mümkün. Aynı zamanda böyle güzel bir mekanda açılmış olması sergiye ayrı bir güzellik katıyor." diye konuştu.

Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık da serginin kilisede açılmasından dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Bu tür sanat etkinliklerinin farklı yerlere taşınması çok güzel. Serginin kilisede açılmasından dolayı katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Bulgaristan Edirne Başkonsolos Danışmanı Andon Andonov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı

Sergi, 25 Ekim cuma gününe kadar gezilebilecek.

