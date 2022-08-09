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Sancaktepe'de engelli komşusuna dehşeti yaşattı! Yere yatırıp dakikalarca darbetti

09.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de bulunan sitede oturan yüzde 50 engelli, 2 çocuk annesi Züheyla Tamer komşusunun saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İki kadın arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Mayıs ayında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Koruluk Sokak'ta meydana geldi.

SOĞUK SU DÖKÜP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

İddiaya göre 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züheyla Tamer'in 10 yaşındaki oğlu site bahçesinde oyun oynuyordu. Bu sırada aynı sitede oturan Asiye Dilbaş ise çocuğun üzerine soğuk su döktü ve orada oynarsa kaynar su dökeceğini söyleyerek tehdit etti. İddiaya göre; Dilbaş, birkaç gün sonra çocuk aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken saksıyı çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti. Çocuğun durumu annesine anlatması üzerine Züheyla Tamer, sokakta gördüğü Asiye Dilbaş ile konuşmak istedi. Öfkelenen Dilbaş, yüzde 50 engelli Tamer'i yere yatırdı. Dakikalarca darp edilen Tamer'in yardımına sitenin güvenlik görevlisi koştu. Kurtarılan Züheyla Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tamer, tedavisinin ardından Asiye Dilbaş'tan şikayetçi oldu. Dilbaş, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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