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Sancaktepe'de hırsızlar anne ve kızına kâbusu yaşattı: Küpeyi kulaklarını kopararak aldılar

05.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de kimliği belirsiz 3 kişi, kapılarını çaldıkları Suriyeli anne ve kızına kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler ardından anne ve kızını feci şekilde darp ettikten sonra evdeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Yaralı anne ve kızın hastanedeki tedavileri sürerken annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı kadının yeğeni Muhammed Salih, ''Annenin kafasında çok yaralar var. Küpeyi kulaklarını kopararak aldılar ve gözlerine çok vurdular'' açıklamasında bulundu.

Sancaktepe'de hırsızlar anne ve kızına kâbusu yaşattı: Küpeyi kulaklarını kopararak aldılar

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği belirsiz üç kişi, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı üç katlı evin bulunduğu sokakta bir süre bekledi. Evdeki erkeklerin Cuma namazına gitmek üzere evden ayrıldığını gören şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yapmak için beklerken, diğer iki şüpheli ise kapıyı çaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, aileye yardım edeceklerini söyledi. Ancak içeri giren şüpheliler, anne Emina Hachasa (52) ve kızı Hanım Salih'i (11) feci şekilde dövdü.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

Hırsızlar evdeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile darp ettikleri Emina Hachasa'nın kulağından çekerek aldıkları küpeleri ve cep telefonlarıyla kaçtı. Durumu öğrenen aile bireyleri hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yaralı anne ve kızı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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''KÜPEYİ KULAKLARINI KOPARARAK ALDILAR''

Öte yandan, şüphelilerin sokaktaki kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı anne ve kızın hastanedeki tedavileri sürerken annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı kadının yeğeni Muhammed Salih, "Üç hırsız geldi, kapıyı çaldı. Kızı kapıyı açmış. Size yardım edeceğiz demişler, vurmuşlar. Altın ve telefonları aldılar. Polisiz dediler, bize yardım edeceklerini söylediler ama hırsızlarmış. Annenin kafasında çok yaralar var. Küpeyi kulaklarını kopararak aldılar ve gözlerine çok vurdular" dedi.

(DHA)

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Sancaktepe
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