Sancaktepe'de korku dolu anlar! Uzun yol otobüs şoförlerinin dinlendiği gecekondu alev alev yandı

Sancaktepe'deki yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Şafaklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yol otobüs şoförlerinin dinlenme amacıyla kaldığı tek katlı gecekondu içerisinde elektrik panosundan yangın çıktı.

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Kısa sürede büyüyen alevler, gecekonduyu tamamen sardı. İçeride bulunan 5 kişi yangını fark ettikten sonra kendilerini dışarı atarken, gecekonduda bulunan yaklaşık 40 kuş telef oldu.

GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi.



Olay yeri inceleme ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen gecekonduda incelemelerde bulundu. Çıkan yangın sonra mahalleli sokağa dökülürken, olay anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.(DHA)





