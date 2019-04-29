HABER

Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de bir ilkokulun yanında bulunan parkta derin çatlaklar oluştu. Safa Mahallesi'nde bulunan Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın zemininde çatlaklar oluştu.

Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar

Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ- Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de bir ilkokulun yanında bulunan parkta derin çatlaklar oluştu. Safa Mahallesi'nde bulunan Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın zemininde çatlaklar oluştu. Çatlakları fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

PARK BOŞALTILDI
İtfaiye ekipleri herhangi bir çökme tehlikesine karşı bölgeye güvenlik şeridi çekerken Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri de parkta bulunan çocukları ve vatandaşları dışarıya çıkartarak parkı boşalttı. Görevliler, parkta meydana gelebilecek herhangi bir çökme tehlikesi nedeniyle parkın alt tarafından bulunan sitenin sakinlerini uyararak site sakinleri tarafından otopark olarak kullanılan alandan araçlarını çekmelerini istedi. Belediye yetkilileri bir süre parkta inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından parkın kapısı kapatılarak mühürlendi.

"ÖNLEM ALINMASI LAZIM"
Çatlakların oluştuğu parka gelerek inceleme yapan gönüllü bir arama kurtarma derneği başkanı olan Erkan Çekiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geldik ve kontrol ettik. İtfaiyeye de haber verdik. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Onlarla birlikte emniyet şeritlerini çektik. Parkta çocuklar oynuyordu. Çocukları parktan boşalttık. Şu gördüğünüz alanda yaklaşık 40 cm'lik bir çökme var. Okulun tarafına doğru da 20-25 cm'lik bir çökme var. Duvarlarda çok geniş çatlaklar var. Okul açılıyor. Çok büyük bir tehlike. Bir an önce önlem alınması lazım. Zabıta arkadaşlarımızla kapıyı kilitleyeceğiz. Parka bugün kimse giremeyecek ama biran önce önlem alınması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"BASKETBOL OYNUYORDUK"
Parkın yanında bulunan ilkokulda okuyan bir öğrenci, "Sabah geldiğimizde çevrelemişlerdi. Basketbol için arada kullanıyoruz. Hatta okulun içinden girişi var" dedi. Okulda eğitim gören başka bir öğrenci de, "Parka okuldan sonra gidiyoruz. Arada hocalar çıkartıyor. Çatlakları gördüm birkaç defa" diye konuşurken başka bir öğrenci de daha önce parkı kullandıklarını ancak artık kullanamayacaklarını belirterek, "İki aydır çatlaklar var. Kapatıldı. Artık parka kimse giremiyor. Kapatıldı" dedi.
Akşam saatlerinde, çatlaklar sebebiyle boşaltılan park, yanında bulunan okul ve çevresi havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklarSancaktepe'de parkta korkutan çatlaklarSancaktepe'de parkta korkutan çatlaklarSancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Kira yardımını alamadı, KDK devreye girdiKira yardımını alamadı, KDK devreye girdi
(Özel) Doğaseverlerden keşif amaçlı doğa yürüyüşü(Özel) Doğaseverlerden keşif amaçlı doğa yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğaseverler işbaşında! Keşif yürüyüşünde saklı cennet buldular

Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

Ay, Balık burcuna giriyor!

Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.