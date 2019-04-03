Sancaktepe'ye Sağlık Vadisi yapılacak

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Sancaktepe'de büyük bir alanımız var. Biliyorsunuz orada da ihale süreci başlayan bir şehir hastanemiz söz konusu. Baştan itibaren burayla entegre, daha büyük Sağlık Vadisi'ni orada planlıyoruz." dedi.

AA muhabirine konuşan Koca, İstanbul ve Ankara'da kurulması planlanan Sağlık Vadisi hakkında bilgi vererek, bu konuda bin dönümü geçebilecek bir alandan bahsettiklerini söyledi.

Üniversitelerin bulunduğu kavşak noktada, Bilkent, ODTÜ ve Hacettepe'nin olduğu, Bilkent Şehir Hastanesinin de bitişiğinde olan bir alandan bahsettiklerini belirten Koca, "Özellikle bizim TÜSEB yapımız var. Bu yapı, hem Ar-Ge'yi özellikle de ürün hedefli Ar-Ge'yi fonlamak üzere bir yaklaşım içinde olacak. Yani daha pratik düşünen ama işi ürün noktasında mutlak hedefleyen, gerektiğinde üniversiteleri veya firmaları destekleyen bir Sağlık Vadisi olacak." ifadesini kullandı.

İlerleyen dönemde yüzde 50 oranında ilaç, malzeme ve cihazı yerlileştirme noktasındaki hedefle bu vadinin önemli olacağını vurgulayan Koca, şöyle konuştu: