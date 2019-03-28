İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, pazar günü 15 milyon İstanbullunun geleceği için karar verileceğini belirterek, "Bu gelecek hepimizin. Kadınlarımız, yavrularımız, yaşlılarımız, çalışanlarımız ve İstanbul'da yaşayan herkes için 'Benim de söyleyecek sözüm var' diyen bütün hemşehrilerimizi, pazar günü sandık başına gitmeye çağırıyorum. Sandık, demokrasinin tecelli ettiği yerdir. Orada fikrimizi, söyleyeceğiz daha sonra da hesap soracağız." dedi.

Seçim çalışmalarını Başakşehir'de sürdüren Yıldırım, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Dolapdere Sanayi Sitesine ziyarette bulundu, burada işçilerle sohbet etti.

Burada konuşan Yıldırım, üretmek ve insanlara istihdam sağlamanın kazançların en güzeli olduğunu söyledi.

75 gündür İstanbul'u sokak sokak, mahalle mahalle dolaşıp insanlara projeleri hakkında bilgi verdiğini dile getiren Yıldırım, "Nihayet karar vaktine yaklaştık. İki günümüz var. İki gün sonra seçim olacak. İstanbul'un yöneticilerini seçeceğiz. Başakşehir'in başkanını, meclis üyelerini ve muhtarlarını seçeceğiz. Yani İstanbul'un ve 39 ilçesini Cumhuriyetimizin 100. yılına ve 2023'e taşıyacak kadrolara karar vereceğiz." diye konuştu.