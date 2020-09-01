Saniye farkıyla ölümden kurtulan kadının o anları nefes kesti

Sidney’de yaşanan olayda, otobüs durağında araç beklerken alışveriş çantasını bırakıp başka yöne doğru giden kadın, saniye farkıyla hayatını kurtarmış oldu. Otobüs durağını gören bir mağazanın güvenlik kamerasına takılan görüntüler, izleriyicileri şoke etti.

Alışveriş çantasını durağın yanına bıraktıktan yaklaşık 3 saniye sonra kontrolden çıkan bir araba o tarafa doğru gelerek kaza yaptı. Otobüs durağına dalan araba oradaki her şeyi paramparça etti. Kontrolden çıkan araba önce kadının eşyalarına oradan durağa ve son olarak bir mağaza vitrinine çarptı. Olayla ilgili konuşan Karyn Johnson adlı kadın, “neden eşyalarımı bırakıp o tarafa doğru yürüdüğümü hatırlamıyorum.” dedi. Yaşadıkları karşısında şoke olan kadın o anları: "O tarafa doğru yürüyordum. Sesleri duydum ve geri döndüm" diyerek anlattı.

'ŞANSLI BİR KADIN'

Yaşanan olayı çeken güvenlik kamerasının bulunduğu mağazanın sahibi, görüntüleri mağazanın sosyal medya hesabından paylaştı. Mağaza sahibi görüntüleri şu cümlelerle paylaştı. "Bugün şahit olduğum şeyi uzun zaman unutamayacağım. Şanslı bir kadın. Komşu dükkanımız arabanın çarpmasından ciddi şekilde hasar gördü ama kimse ciddi şekilde yaralanmadı."



