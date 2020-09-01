HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Saniye farkıyla ölümden kurtulan kadının o anları nefes kesti

Saniye farkıyla ölümden kurtulan kadının o anları nefes kesti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Yolda giderken alışveriş çantasını yere bırakıp başka tarafa doğru giden kadın arkasını döndüğünde hayatının şokunu yaşadı.

Sidney’de yaşanan olayda, otobüs durağında araç beklerken alışveriş çantasını bırakıp başka yöne doğru giden kadın, saniye farkıyla hayatını kurtarmış oldu. Otobüs durağını gören bir mağazanın güvenlik kamerasına takılan görüntüler, izleriyicileri şoke etti.

Alışveriş çantasını durağın yanına bıraktıktan yaklaşık 3 saniye sonra kontrolden çıkan bir araba o tarafa doğru gelerek kaza yaptı. Otobüs durağına dalan araba oradaki her şeyi paramparça etti. Kontrolden çıkan araba önce kadının eşyalarına oradan durağa ve son olarak bir mağaza vitrinine çarptı. Olayla ilgili konuşan Karyn Johnson adlı kadın, “neden eşyalarımı bırakıp o tarafa doğru yürüdüğümü hatırlamıyorum.” dedi. Yaşadıkları karşısında şoke olan kadın o anları: "O tarafa doğru yürüyordum. Sesleri duydum ve geri döndüm" diyerek anlattı.

'ŞANSLI BİR KADIN'

Yaşanan olayı çeken güvenlik kamerasının bulunduğu mağazanın sahibi, görüntüleri mağazanın sosyal medya hesabından paylaştı. Mağaza sahibi görüntüleri şu cümlelerle paylaştı. "Bugün şahit olduğum şeyi uzun zaman unutamayacağım. Şanslı bir kadın. Komşu dükkanımız arabanın çarpmasından ciddi şekilde hasar gördü ama kimse ciddi şekilde yaralanmadı."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardıİsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
İdam cezası alan adamın suçsuz olduğu 20 yıl sonra ortaya çıktı
İdam cezası alan adamın suçsuz olduğu 20 yıl sonra ortaya çıktı
İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı
İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı
24 yıl dolapta tuttuğu hamburger ve patates kızartması ne küflendi ne de bozuldu
Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!
Şili’de 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
Şili’de art arda iki deprem meydana geldi
Doğu Akdeniz'de gerilim! Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.