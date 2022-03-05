Saniye saniye görüntülendi! Korku dolu anlar: Hepsi çok profesyoneldi

Pazartesi günü başka bir kente gidişlerini güvenli olmadığı için iptal eden İngiliz Sky News kanalı başmuhabiri Stuart Ramsay ve 4 meslektaşının araçlarına başkent Kiev'e dönerken ateş açıldı. Ateş altındaki araçtan çıkarak bir fabrika binasına saklanan ekibi, Ukrayna polisi kurtardı.

BELİNDEN VURULDU

Olayda Ramsay belinden vurulurken, kameraman Richie Mockler'ın çelik yeleğine 2 kurşun isabet etti.

SALDIRI RUS KEŞİF BİRLİĞİNDEN

Gazetecilere, saldırıyı bir Rus keşif birliğinin yaptığı söylendi.

"HEPSİ ÇOK PROFESYONELDİ"

Ramsay o anları şöyle anlattı:

"Tam saldırı altındaydık. Aracın tamamına mermiler yağdı. Ön cam, koltuklar, direksiyon simidi ve gösterge paneli parçalandı. Hepsi çok profesyoneldi, ıskalamadılar, mermiler direk araca isabet etti."

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON'DAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Sky News çalışanı gazetecilerin doğruları aktarmak için hayatlarını riske attıklarını belirterek cesaretlerini övdü.

Johnson, “Özgür basın, barbarca ve rastgele şiddet eylemleriyle sindirilip korkutulamaz.” ifadesini kullandı.

BBC, dün Rusya’daki faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıklamış, CNN ve Bloomberg de benzer adımlar atmıştı.



