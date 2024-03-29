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  4. Şanlıurfa canlı seçim sonuçları! Şanlıurfa'daki seçimleri Zeynel Abidin Beyazgül mü, Mehmet Kasım Gülpınar mı, Celalettin Erkmen mi kazanacak?

Şanlıurfa canlı seçim sonuçları! Şanlıurfa'daki seçimleri Zeynel Abidin Beyazgül mü, Mehmet Kasım Gülpınar mı, Celalettin Erkmen mi kazanacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.03.2024 13:19
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Türkiye 10 ay sonra bu kez belediye başkanlarını seçecek. 31 Mart yerel seçimlerinde kıyasıya yarışın yaşanacağı kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. AK Parti'nin 'kalesi' olarak görülen Şanlıurfa'da sürpriz yaşanır mı?

Şanlıurfa canlı seçim sonuçları! Şanlıurfa'daki seçimleri Zeynel Abidin Beyazgül mü, Mehmet Kasım Gülpınar mı, Celalettin Erkmen mi kazanacak?

Yerel seçim maratonu 31 Mart 2024 Pazar günü sona eriyor. Sandığa gitmeye artık çok az süre kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir belediye seçimlerinin yanında sonucu en fazla merak edilen kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Şanlıurfa'da seçimin AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar mı, DEM Parti'nin adayı Celalettin Erkmen'in arasında geçmesi bekleniyor.

AK Parti Şanlıurfa'da tercihini yeniden Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den yana yaptı. Yeniden Refah ise AK Parti'den istifa ederek partilerine katılan Mehmet Kasım Gülpınar'ı aday gösterdi. Seçim yarışının bu iki isim arasında geçeceği düşünülürken DEM Parti Celalettin Erkmen'in de kentte sürpriz yapabileceği beklentiler arasında. Heyecan verici yarışın galibini ise 31 Mart akşamı sandık belirleyecek.

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AK PARTİ'NİN ADAYI

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1976 Yılında MTTB Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk siyasi çalışmalara başladı. 1987 Şanlıurfa Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı, 1991 MGV Şanlıurfa Başkanı, 1986 Şanlıurfa Refah Partisi 2.Sıra Milletvekili Adayı, 1981 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Başkanı, 1984 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Başkanı, 1994 Refah Partisi Bursa Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı, 2009 AK Parti SKM Başkanı, 2004 Şanlıurfa AK Parti Merkez İlçe Başkanı 2015-2018 Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı olarak görev yaptı.

Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

zeynelabidinbeyazgül

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN ADAYI

1969 Şanlıurfa'da doğan Mehmet Kasım Gülpınar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

ÖMER’de öğretmenlik yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME’de Mütercim olarak çalıştı. Özel bir TV kanalında Diplomasi Muhabirliği yaptı.

Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu.

  1. Dönem AK Parti Şanlıurfa’dan Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.

    25 ve 26. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve. Türkiye- Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı görevlerinde bulundu.

  2. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili. AB Uyum Komisyonu Başkanı, Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

Gülpınar daha sonra AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

mehmetkasımggülpınar

DEM PARTİ'NİN ADAYI

alkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de geçmiş dönemlerde il başkanlığı ve çeşitli üst görevlerde bulunan Celalettin Erkmen parti meclisi üye görevlerinde bulundu.

Erkmen, 14 Mayıs seçimlerinde DEM Parti’nin 10. Sıra milletvekili adayıydı.

celallettinerkmen


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