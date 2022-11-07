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Şanlıurfa'da 3 kız öğrenci kolaya fare zehri katıp içti... En büyüğü 18 yaşında

07.11.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Yaş aralığı 15 ve 18 olan 3 kız öğrenci marketten aldıkları kolanın içerisine fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti. Arkadaşları tarafından bulunan öğrenciler çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmiyor.

Şanlıurfa'da 3 kız öğrenci kolaya fare zehri katıp içti... En büyüğü 18 yaşında

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesinin Bağlar Mahallesi'ndeki kız teknik ve Anadolu lisesinde yaşandı. İddiaya göre lisede okuyan M.K. (15), H.Ö. (18) ve Z.C. (15) isimli kız öğrenciler, marketten aldıkları kolaya fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti. Öğrencilerin kustuğunu fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. 3 öğrenci, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmezken, olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor. Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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